У мережі дав про себе знати залицяльник "Міс Україна-2018" (фото)

У Вероніки є чотирирічна дитина від першого шлюбу.

"Міс Україна-2018" Вероніка Дідусенко, яку вже позбавили титулу, перебуває у стосунках з відомим українським бізнесменом Геннадієм Курочкою. Він -засновник і керуючий партнер компанії CFC Consulting.

На своїй сторінці у Facebook чоловік підтвердив інформацію про те, що він зустрічається з Дідусенко. Також він прокоментував скандал з позбавленням її титулу.

"Так, є дискримінаційний пункт Miss World, згідно з яким учасник не може мати дітей, у Вероніки є чудовий хлопчик 4 роки від першого шлюбу. Саме за цією ознакою материнства і сталася дискваліфікація. Ми будемо гідно боротися не за титул, а за зміну цих "атавізмів", - написав чоловік.

Як повідомляв УНІАН, оголошена раніше переможниця конкурсу "Міс Україна-2018" Вероніка Дідусенко дискваліфікована за порушення правил конкурсу, а саме через надану недостовірну інформацію про сімейний стан і наявність дітей.

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Довідка. Національний конкурс краси «Міс Україна» проводиться з 1991 року. Перемогу на конкурсі «Міс Україна-2018» 20 вересня здобула 23-річна Вероніка Дідусенко з Києва. Киянку обрали з 24 дівчат зі всієї України. Однак після фіналу конкурсу в ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що Дідусенко не відповідає вимогам конкурсу.

Переможниця конкурсу «Міс Україна-2018» повинна представляти нашу країну на міжнародному конкурсі Miss World ( «Міс світу»), який пройде на китайському острові Хайнань 8 грудня.