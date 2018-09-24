Скандал довкола "Міс Україна-2018": переможниця втратила титул, корону віддадуть іншій

Титул «Міс Україна-2018» буде передано іншій учасниці, бо титулована Дідусенко дискваліфікована за недостовірну інформацію про сімейний стан та наявність дітей.

Журі Національного конкурсу краси «Міс Україна-2018» 30 вересня переобере переможницю цьогорічного конкурсу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на прес-конференції виконавчий директор організаційного комітету конкурсу Вікторія Кіосе.

Вона зачитала офіційну заяву організаційного комітету, в якій йдеться про те, що оголошена раніше переможниця цьогорічного конкурсу Вероніка Дідусенко дискваліфікована через порушення правил конкурсу, а саме через надану недостовірну інформацію про сімейний стан та наявність дітей.

За поясненням Кіосе, відповідно до правил проведення Національного конкурсу краси «Міс Україна», особа, яка бажає взяти участь в конкурсі, має відповідати ряду вимог, серед яких - «не перебувала, не перебуває в шлюбі та не має дітей».

Вона підкреслила, що такі ж вимоги зазначені в офіційній формі, яка міститься в правилах та умовах участі у конкурсі «Міс світу-2018». «Організатор має безапеляційне право виключити з числа претенденток, учасниць осіб, які надали недостовірні відомості або які не надали інформацію. Вероніка Дідусенко надала недостовірну інформацію, підтверджуючи у підписаному договорі, що не перебувала у шлюбі і не має дітей. У зв’язку з цим найближчим часом тим самим складом журі буде переобрано Міс Україна-2018. Оголошення імені нової Міс Україна-2018 відбудеться під час телеверсії конкурсу краси «Міс Україна» у неділю, 30 вересня о 23.30 на телеканалі «1+1», - повідомила Кіосе.

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За її інформацією, про недостовірність наданої Дідусенко інформації стало відомо вже після конкурсу. «Інформацію надали журналісти, які працюють у тому районі Києва, де вона проживає. Вони знають її родину. Потім я подзвонила їй, ми поговорили, і вона підтвердила», - сказала Кіосе, відповідаючи журналістам про джерела інформації, що були надані оргкомітету конкурсу щодо Дідусенко.

За словами юридичного консультанта конкурсу Масі Найєма, оргкомітет має право вимагати від Дідусенко покриття збитків, які пов’язані з обранням нової Міс Україна-2018, але цього не робитиме, бо «не хочуть заходити в конфліктні відносини».

«Ми настілки лояльні, що готові навіть допомагати Дідусенко у її благодійному проекті», - додала Кіосе.

За її словами, у світі вже були такі випадки, коли дискваліфікували переможниць конкурсів краси, але на той час ще не було інтернету і тому інформація не набувала такого розголосу.

Довідка. Національний конкурс краси «Міс Україна» проводиться з 1991 року. Перемогу на конкурсі «Міс Україна-2018» 20 вересня здобула 23-річна Вероніка Дідусенко з Києва. Киянку обрали з-поміж 24 дівчат з усієї України. Однак після фіналу конкурсу у ЗМІ з’явились повідомленні про те, що Дідусенко не відповідає вимогам конкурсу.

Переможниця конкурсу «Міс Україна-2018» має представлятиме нашу країну на міжнародному конкурсі Miss World («Міс світу»), що проходитиме на китайському острові Хайнань 8 грудня.