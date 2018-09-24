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Суддям Шевченківського райсуду Києва погрожують через Viber

17:04, 24 вересня 2018
Суспільство
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Суддям Шевченківського суду погрожують невідомі / Фото УНІАН

Судді Шевченківського районного суду міста Києва отримують у додатку Viber текстові повідомлення з погрозами. Про це повідомили у прес-службі суду.

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«Протягом 21-22 вересня 2018 року на особисті мобільні телефони суддів Шевченківського районного суду в месенджер Viber надходили повідомлення від адресата з іменем «Тризуб», якого серед особистих контактів суддів немає. Кожне повідомлення персоніфіковане та на початку містить ім'я судді, на адресу якого воно надходило. Повідомлення містить погрози на адреси суддів у зв'язку з можливим розглядом ними справ, які стосуватимуться інтересів певної особи», - поінформували у прес-службі.

У цьому зв’язку судді Шевченківського райсуду звернулися до Вищої ради правосуддя та Генеральної прокуратури України з повідомленням про втручання в професійну діяльність.

Прес-служба суду оприлюднила скриншоти повідомлень з погрозами у Facebook. Невідомі, зокрема, попереджають суддю про те, що знають, яким шляхом вона їде з роботи, з ким спілкується, якою службою перевезень користується, та послугами якої лікарні користуються члени її родини. 

Раніше повідомлялось, що поліція затримала нападника на суддю, який веде справу про вбивства на Майдані.

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Теги: #погрози#судді