На пляжах Одеси за курортний сезон потонули десятки людей

У 2017 році на пляжах міста загинули 7 відпочивальників, у 2016-м - 8.

В Одесі на пляжах за курортний сезон потонули 20 людей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на нараді в мерії повідомив в.о. начальника комунального закладу «Рятувально-водолазна служба» Степан Коцюба. Для порівняння, у 2017 році на пляжах міста загинули 7 відпочивальників, у 2016-м - 8.

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Цього року з 20 людей 8 потонули на міських пляжах - у зоні відповідальності зазначеної служби, 6 - на необладнаних ділянках, 5 - на орендованих, одна людина - на відомчому пляжі.

«Основними причинами загибелі людей на воді стали: алкогольне сп'яніння, переоцінка власних можливостей, стан здоров'я та купання в невстановлених місцях», - сказав Коцюба.

При цьому, за його словами, на комунальних пляжах матроси-рятувальники врятували 1,69 тис. осіб, з яких 48 - діти. Першу допомогу надано 861 людині, в тому числі 51 дитині. Крім того, понад 300 людей, що тонули, вдалося повернути до життя, 254 людини було госпіталізовано.

Як зазначив Коцюба, рятувальникам вдалося розшукати понад 590 дітей, що загубилися на узбережжі.