Поліція повідомила, скільки дітей з початку літа загинуло на українських водоймах

Крім цього, у поліції розповіли, скільки дітей за цей період загинуло на дорогах і вчинило самогубства.

В Україні з 1 червня на водоймах загинули 53 дитини.

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Про це перший заступник голови Національної поліції - начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін повідомив у Facebook.

"Вчора на Волині в річці Стир під час купання почала тонути дитина, 2005 року народження. Її кинулася рятувати 16-річна дівчина й ціною власного життя врятувала молодшу дівчинку, але сама потонула", - написав Аброськін.

Він додав, що у щоденних поліцейських зведеннях з початку літа зафіксовано дуже багато трагічних випадків з дітьми на воді.

"Тільки за період з 1 червня по 16 серпня 2018 року на водоймах держави унаслідок утоплення загинуло 53 дитини: віком до 10 років - 22 дитини, з 11 до 13 - 15 дітей та з 14 до 17 років - 16 дітей. За цей же період в результаті дорожньо-транспортних пригод загинула 51 дитина", - повідомив Аброськін.

При цьому він навів дані Міністерства соціальної політики, відповідно до яких "на території Донецької та Луганської областей за весь час війни загинуло 68 дітей".

"І ще деяка інформація. За сім місяців цього року були здійснені 156 спроб суїцидів, із них - 58 доведені до кінця й неповнолітні загинули. Протягом літа - шість суїцидів", - додав Аброськін.

"Дітям потрібні дорослі, аби захищати їх та робити все, аби вони уникали небезпеки", - наголосив заступник голови Нацполіції.

"Ми маємо навчитися вчасно приходити на допомогу нашим дітям й це має бути цілий комплекс дій - від виховання в сім'ї, дитячому садочку до школи, як себе поводити на річці, автошляхах, загалом як поводити себе, аби зберегти власне життя та здоров'я", - додав він.