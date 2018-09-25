Мовлення каналу "UA:Перший" відключили через борги

За словами гендиректора НСТУ, мовлення було відключено "за борги держави державі".

Державний Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення вранці 25 вересня відключив мовлення телеканалу «UA:Перший», повідомляє гендиректор Національної телекомпанії України Зураб Аласанія.

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"Сьогодні вранці державний концерн РРТ відключив мовлення UA:Перший (за борги держави державі)", - написав він у Facebook.

Як уточнив Аласанія, відключення відбулось по усій країні. Перевіряється ситуація в областях "прифронтової зони".

У червні повідомлялось про призупинення аналогової трансляції телеканалу "Ua: Перший" через передавачі у містах Білопілля, Вінниця, Дніпро, Ізюм, Київ, Ковель, Одеса, Тернопіль та Чернігів.

В компанії заявляли, що з квітня 2018 року грошей на оплату трансляції в бюджеті, виділеному Верховною Радою Суспільному, не передбачено зовсім. Це призвело до появи заборгованості перед РРТ у 75,12 млн грн.

У розподілі видатків державного бюджету України на 2018 рік зазначено, що фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії становить лише 776 563 грн, що вдвічі менше від суми, гарантованої законом "Про суспільне телебачення і радіомовлення України.