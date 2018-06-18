У Києві та ще кількох містах відключили аналогове мовлення UA:Перший за борги

На думку правління ПАТ "НСТУ", призупинення аналогової трансляції телеканалу відбулося через небажання влади профінансувати суспільне мовлення.

Сьогодні, 18 червня, призупинено аналогову трансляцію телеканалу "Ua: Перший" через передавачі у містах Білопілля, Вінниця, Дніпро, Ізюм, Київ, Ковель, Одеса, Тернопіль та Чернігів.

Як повідомляє прес-служба телеканалу, сигнал аналогового мовлення припинено постачальником послуг – Концерном радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (концерн РРТ) через несплату за трансляції з боку ПАТ "НСТУ".

"З квітня 2018 року грошей на оплату трансляції в бюджеті, виділеному Верховною Радою Суспільному, не передбачено зовсім. Це призвело до появи заборгованості перед РРТ у 75,12 млн грн. У розподілі видатків державного бюджету України на 2018 рік зазначено, що фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії становить лише 776 563 грн, що вдвічі менше від суми, гарантованої законом "Про суспільне телебачення і радіомовлення України". Урізане вдвічі фінансування не передбачає необхідних коштів на оплату трансляцій", - йдеться у повідомленні.

Читайте також"Інтер" потрапив у новий скандал (фото)

Зазначається, що для оплати всіх трансляцій НСТУ необхідно 340 млн грн на рік, проте "виділено і передбачено в паспорті бюджетної програми лише 51 млн грн".

При цьому у прес-службі наголосили, що НСТУ неодноразово зверталася до уряду щодо критичної ситуації через "незаконне недофінансування та попереджала, що це може призвести до відключення аналогового мовлення".

На думку правління ПАТ "НСТУ", призупинення аналогової трансляції телеканалу UA: Перший відбулося через небажання влади профінансувати суспільне мовлення.

За інформацією прес-служби, призупинення аналогової трансляції "Ua: Перший" відбуватиметься щоденно з 6:00 ранку до 18:00 вечора й триватиме до моменту погашення боргу. До відновлення аналогового мовлення глядачі, які мешкають у зазначених областях, зможуть дивитися телеканал виключно в цифровому форматі (DVB-T2), а також у кабельних телемережах та інтернеті на офіційному сайті.