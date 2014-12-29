Семенченко: в полоні у бойовиків залишається понад 400 осіб

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав народний депутат від партії «Самопоміч» Семен Семенченко.

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«Батальйон "Донбас" продовжує розгортати переміщувані на території так званої "ЛНР" вантажі в Луганській області. Горілка, сигарети, паливо, вугілля - все назад. Більше 400 українців досі в полоні. Саме чутливе місце терориста - гаманець і шлунок. Візьмемо і за те, і інше», - написав Семен Семенченко.