Семенченко: в полоні у бойовиків залишається понад 400 осіб
11:24, 29 грудня 2014Суспільство
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На Донбасі в полоні у бойовиків залишається понад 400 осіб.
REUTERS
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав народний депутат від партії «Самопоміч» Семен Семенченко.
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«Батальйон "Донбас" продовжує розгортати переміщувані на території так званої "ЛНР" вантажі в Луганській області. Горілка, сигарети, паливо, вугілля - все назад. Більше 400 українців досі в полоні. Саме чутливе місце терориста - гаманець і шлунок. Візьмемо і за те, і інше», - написав Семен Семенченко.
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