Журналіст назвав головні причини вибухів у Калинівці рік тому (відео)

За даними розслідування, в Калинівці не була забезпечена належна охорона арсеналу, тому ДРГ противника було дуже легко потрапити на територію.

Вибухи на складі боєприпасів поблизу Калинівки, Вінницької області, що відбулися рік тому, є демонстрацією кричущої злочинної недбалості та некомпетентності керівництва ЗСУ.

Про це заявив журналіст Юрій Бутусов. Він уточнив, що в цьому випадку присутнє пряме невиконання доручень РНБО про розосередження запасів боєприпасів, передає «Обозреватель».

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"Цього не було зроблено, незважаючи на прямі вказівки, які були надані військовим. І стався вибух. А це був наш найбільший після Балаклеї військовий арсенал", — пояснив Бутусов.

За його словами, основна версія слідства — наземна диверсія. Адже, за даними розслідування, в Калинівці не була забезпечена належна охорона арсеналу, тому ДРГ противника було дуже легко потрапити на територію.

"Розслідування засвідчило, що більша частина території арсеналу знаходиться в лісі, вона не обгороджена, на територію спокійно можуть проходити люди, особливо вночі, звірі жити можуть в цьому лісі. А охорона цього арсеналу вночі здійснювалася силами 8 пенсіонерів із позавідомчої охорони. Це і була вся охорона найбільшого складу ЗСУ", – обурився Бутусов.