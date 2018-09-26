Журналісти розповіли про ситуацію у Калинівці за рік після вибухів (відео)

Сьогодні на складах досі відбуваються слідчі дії і вони зараз дуже суворо охороняються.

Сьогодні, 26 вересня, річниця великої пожежі на військових складах у Калинівці на Вінниччині – рік тому у повітря там злетіло 32 тисячі тон снарядів. У грошовому еквіваленті це 800 мільйонів доларів.

Як йдеться в сюжеті ТСН, наразі поля вже очищені від снарядів, однак на територію складів ще не пускають.

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За словами кореспондента, сьогодні на складах досі відбуваються слідчі дії і вони зараз дуже суворо охороняються. Усі поля, які були засипані снарядами рік тому, і населені пункти поруч наразі стовідсотково очищені. На самому ж складі приблизно 15% території ще потрібно розмінувати.

За версією одного з командирів військової частини, причиною вибухів стала все ж таки диверсія. Офіцери при цьому запевняють, що для безпеки зроблено все можливе – є навіть спеціальна техніка, яка не дозволяє безпілотникам навіть наблизитися до військових складів.

На ліквідацію наслідків було виділено 100 мільйонів гривень, з них встигли освоїти лише половину. Руйнації ж зазнали понад тисячі і люди досі чекають на компенсації за будматеріали – це десь приблизно 1 мільйон гривень.

Скільки снарядів злетіло минулого року у повітря – поки достеменно невідомо. Всі говорять про 30 тисяч тон на 800 мільйонів. За фактом вибухів військова прокуратура відкрила кримінальне провадження.