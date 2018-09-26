В Одесі суд заарештував одного з підозрюваних у нападі на активіста Устименка

Підозрюваний заперечує свою причетність до нападу. Також він стверджує, що брав участь у бойових діях на Донбасі.

Київський районний суд Одеси заарештував одного з підозрюваних у нападі на голову одеської організації ВО «Автомайдан» Віталія Устименка, що стався 5 червня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі суду, в райсуд надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу двом підозрюваним у вчиненні замаху на вбивство Устименка.

«Автоматизованою системою документообігу визначено склад суду. Клопотання про обрання запобіжного заходу розглядала слідчий суддя Юлія Федулеєва», - зазначили у відомстві.

Сьогодні, 26 вересня, Київський райсуд обрав запобіжний захід одному з підозрюваних у замаху на умисне вбивство (ч.2 ст.15, п.12 ч.2 ст.115 КК України).

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За версією слідства, 5 червня на вулиці Фонтанська дорога двоє підозрюваних і ще одна невстановлена слідством особа вчинили напад на громадського діяча.

«Чоловіки завдали постраждалому кілька ударів колючо-ріжучими предметами. Активіст залишився живий, бо активно чинив опір. Не довівши до кінця свого наміру, підозрювані зникли з місця злочину. Постраждалого одразу госпіталізували», - сказали в прес-службі.

Розглянувши клопотання правоохоронців, суд обрав підозрюваному у замаху на вбивство запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Зокрема, відправлено в СІЗО жителя Кривого Рогу, затриманого в Дніпропетровській області. Підозрюваний заперечує свою причетність до злочину. Також він заявив під час засідання, що воював на сході України і є військовослужбовцем 54-ї окремої механізованої бригади.

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Як повідомляв УНІАН, 5 червня в Одесі зловмисники напали на голову місцевої організації ВО «Автомайдан», телеведучого Віталія Устименка, коли він вийшов з офісу «Громадського телебачення».

До нього підбігли двоє чоловіків спортивної статури і почали бити по голові. Устименко впав на асфальт, після чого його поранили (імовірно, ножем) в верхню частину стегна. Сам активіст вважає, що зловмисники хотіли завдати удару ріжучим предметом по нирках.

За даним фактом порушено провадження за ст.15 і ч.2 ст.115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Устименко часто висловлюється проти забудови узбережжя, історичного центру Одеси і бере участь у відповідних акціях протесту.

У лютому цього року Устименко зазнав нападу в приміщенні Солом'янського райсуду Києва, де обирали запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову, який підозрюється в заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем. Устименко був серед активістів, які виступали проти Труханова.

25 вересня прокурор Одеської області Олег Жученко заявив, що правоохоронці затримали підозрюваних у нападі на Устименка.

За його словами, затримано двох зловмисників: одного - в Донецькій області, іншого - в Дніпропетровському регіоні.