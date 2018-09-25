Правоохоронці затримали підозрюваних у нападі на одеського активіста Устименка

5 червня в Одесі зловмисники напали на голову місцевої організації ВО «Автомайдан», телеведучого Віталія Устименка. Його побили і поранили ножем.

Сьогодні правоохоронці затримали підозрюваних у нападі на голову одеської організації ВО «Автомайдан» Віталія Устименка 5 червня поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прокурор Одеської області Олег Жученко заявив на зустрічі з представниками громадських організацій та партій в облдержадміністрації.

За його словами, затримано двох зловмисників: одного - в Донецькій області, другого - в Дніпропетровському регіоні.

На даний час вирішується питання доставки підозрюваних в Одесу для проведення відповідних процесуальних дій.

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Як повідомляв УНІАН, 5 червня в Одесі зловмисники напали на голову місцевої організації ВО «Автомайдан», телеведучого Віталія Устименка, коли він вийшов з офісу «Громадського телебачення».

До нього підбігли двоє чоловіків спортивної статури і почали бити по голові. Устименко впав на асфальт, після чого йому нанесли поранення (імовірно, ножем) у верхню частину стегна.

Провадження відкрито за ст. 15 і ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Устименко часто висловлюється проти забудови узбережжя, історичного центру Одеси і бере участь у відповідних акціях протесту.

У лютому цього року Устименко зазнав нападу в приміщенні Солом'янського райсуду Києва, де обирали запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову, який підозрюється у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем. Устименко був у числі активістів, які виступали проти Труханова.