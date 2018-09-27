Дискваліфікована "Міс Україна-2018" отримала несподівану пропозицію

Сама Вероніка Дідусенко на пропозицію поки не відреагувала.

Дискваліфікованій "Міс Україна-2018" Вероніці Дідусенко запропонували зіграти у кіно.

На своїй сторінці у Facebook український продюсер Володимир Сивоконь звернувся до дівчини з пропозицією взяти участь у зйомках стрічки.

"Вся ця ситуація з конкурсом "Міс Україна" з кожним днем ​​стає все цікавішою і цікавішою, ось просто з величезним задоволенням зняли б Вероніку Дідусенко в кіно. Можна вважати це повідомлення запрошенням до фільму "Продюсер", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, оголошена раніше переможниця конкурсу "Міс Україна-2018" Вероніка Дідусенко дискваліфікована за порушення правил конкурсу, а саме через надану недостовірну інформацію про сімейний стан і наявність дітей.

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Довідка. Національний конкурс краси «Міс Україна» проводиться з 1991 року. Перемогу на конкурсі «Міс Україна-2018» 20 вересня здобула 23-річна Вероніка Дідусенко з Києва. Киянку обрали з 24 дівчат зі всієї України. Однак після фіналу конкурсу в ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що Дідусенко не відповідає вимогам конкурсу.

Переможниця конкурсу «Міс Україна-2018» повинна представляти нашу країну на міжнародному конкурсі Miss World ( «Міс світу»), який пройде на китайському острові Хайнань 8 грудня.