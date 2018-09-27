Військові перехопили безпілотник поблизу сумнозвісного арсеналу у Калинівці

Встановлено, що БПЛА запустили представники одного із загальнонаціональних телеканалів. Представники СБУ детально з’ясовують всі обставини події.

На Вінниччині військові перехопили безпілотний літальний апарат, який працівники одного з телеканалів запустили біля військового об'єкту в районі села Павлівка, що в Калинівському районі.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ на сторінці у Facebook.

Зазначається, що запустили БПЛА 26 вересня представники одного з телеканалів.

«26 вересня, в районі с. Павлівка, Калинівського району, на Вінниччині, спостережним постом однієї з військових частин було виявлено групу невідомих осіб, які намагалися запустити безпілотний літальний апарат (БПЛА)», - повідомили у відомстві.

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Згодом, спостерігачем-оператором виявлено в повітряному просторі з північної сторони на окраїні адміністративно-господарчої території військової частини літальний апарат, орієнтовно за типом «Крило», який після увімкнення приладу технічної протидії, почав зниження висоти. На даний час триває пошук місця орієнтованого падіння БПЛА.

Командир військової частини направив черговий підрозділ охорони. Туди ж прибула патрульна група зонального відділу Військової служби правопорядку у Збройних силах України з метою з’ясування обставин та відповідного реагування.

«У результаті встановлено, що зазначені особи є представниками одного із загальнонаціональних телеканалів. Начальник підрозділу охорони провів роз’яснювальну роботу та вкотре попередив про заборону запуску БПЛА та ведення фото-відео зйомки військових об’єктів», - сказано у повідомленні.

На місце події оперативно прибули представники Служби безпеки України для детального з’ясування всіх обставин та надання відповідної оцінки діям громадян.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня на всій території України стартувало стратегічне командно-штабне навчання «Козацька воля – 2018». У Генеральному штабі Збройних сил України попередили, що збиватимуть безпілотні літальні апарати помічені в районі проведення військових навчань. У Генштабі також застерегли від провокаційних дій поруч з військовими частинами та колонами військової техніки.