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Луценко анонсував покарання "десятків посадових осіб" через вибухи у Калинівці

16:31, 27 вересня 2018
Суспільство
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Минулорічні вибухи у Калинівці / REUTERS

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляє, що після пожежі і вибухів на військовому складі поблизу міста Калинівка Вінницької області до відповідальності буде притягнуто "десятки посадових осіб".

Як передає кореспондент УНІАН, про це генпрокурор сказав журналістам після засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони.

"Слідство доходить кінця, там проходять експертизи, але вже сьогодні я можу офіційно заявити, що всі можливі і неможливі порушення і безпеки, в тому числі пожежної безпеки, доступу, охорони, були там порушені", - сказав Луценко.

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"Щодо відповідальності, до неї будуть притягуватися декілька десятків посадових осіб і все залежить від швидкості експертиз", - наголосив Луценко.

Також він сказав, що Міністерство оборони разом з Генеральним штабом мають "вжити всіх заходів для передислокації військового майна та боєзарядів в безпечні місця".

"Наскільки я знаю, це питання розглядалося на Раді національної безпеки і оборони. Відповідні фінансові кошти були виділені", - сказав Луценко.

Як повідомляв УНІАН, пожежа і вибухи на відкритому майданчику зберігання боєприпасів військової частини А1119 поблизу міста Калинівка Вінницької області виникли ввечері 26 вересня 2017 року. Постраждали двоє осіб.

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Теги: #вибухи#Калинівка