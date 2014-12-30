Українську гуманітарку доставили на Луганщину

Про це поінформувала уповноважений президента з питань мирного врегулювання ситуації у Донецькій і Луганській областях Ірина Геращенко, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Згідно з повідомленням, «завдяки зусиллям Державної служби з надзвичайних ситуацій та особисто голови Луганської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля останні три машини з гуманітарною допомогою були направлені адресно соціальним установам на тимчасово окуповані території області».

Зокрема, повідомила Геращенко, у понеділок, 29 грудня, 16 тонн продуктів через Станицю Луганську було направлено в Луганський ПТУ-інтернат для дітей з особливими потребами, Луганську обласну спеціальну загальноосвітню школу-інтернат, Луганський обласний геріатричний пансіонат для ветеранів війни і праці, дитячі будинки сімейного типу в Ровеньках, Краснодоні, Лутугине. Загалом допомогу отримали 25 соціальних закладів, яким адресно розвезли продукти.

Уповноважений президента поінформувала, що голови Луганської та Донецької ОДА Геннадій Москаль і Олександр Кіхтенко щодня отримують нові звернення від керівників соціальних установ, що знаходяться на підконтрольних бойовикам територіях, з проханням допомогти вижити їх підопічним в умовах складної гуманітарної ситуації, що там склалася. «Українська влада готова надавати адресну гуманітарну допомогу хворим, інвалідам, сиротам, літнім людям. Головне - гарантії безпеки доставки і адресність», - наголосила Геращенко.

Читайте такожДо 2 міст і 4 селищ Донеччини доставлено гуманітарну допомогу Вона зазначила, що у Донецькій області за чотири дні розподілено 110 тонн українського гуманітарного вантажу, яким забезпечено 5,5 тис. людей у населених пунктах Вуглегірськ, Булавинське, Ольховатка, Комишеватка, Новогродівка, Орловське, Андріївка, а також надано допомогу у селище Гранітне, що розташоване у зоні, підконтрольній ДНР. Кожен з громадян отримав по 20 кілограмів допомоги.

Також вона наголосила, що президент України поставив завдання уряду і надалі сприяти в організації гуманітарних місій для забезпечення адресної допомоги спеціальним соціальним установам.

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня Україна доставила на Донбас 326 тонн гуманітарної допомоги. Загалом було відправлено 26 вантажівок з продовольчими наборами та предметами першої необхідності.