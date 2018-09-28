Стало відомо, коли переводити годинники на зимовий час у 2018 році

У ніч на неділю, 28 жовтня, о 04:00 стрілки годинника слід перевести на одну годину назад.

Щорічний перехід на зимовий час в Україні в 2018 році пройде у ніч на неділю, 28 жовтня.

Переведення годинника на годину вперед влітку і взимку на годину назад регламентується постановою Кабміну від 13.05.96 №509 про порядок обчислення часу на території України.

О 04:00 стрілки годинника слід перевести на одну годину назад.

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"Запровадити на території України такий порядок обчислення часу: час другого годинного поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3:00 на 1:00 вперед і в останню неділю жовтня о 4:00 на 1:00 назад", - сказано в документі.

Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України у відповідь на запит УНІАН повідомили, що в разі прийняття Європейським Союзом рішення про скасування переходу на літній час в 2019 році, міністерство звернеться до Кабінету міністрів з пропозицією змінити існуючий порядок обчислення часу на території країни, щоб відмовитися від подібної практики.

У Мінекономрозвитку додали, що у них немає економічного обґрунтування щорічного переходу на літній час й інформації про зменшення споживання електроенергії при переході на літній час.

Прес-служба Верховної Ради повідомила, що на території Євросоюзу діє директива 2000/84/ЄС Європарламенту та Ради Європи від 19 січня 2001 року про перехід на літній час, а на даний момент за результатами опитування європейських громадян 80% не підтримують такі переходи.

Довідка УНІАН. Літній час в його сьогоднішньому вигляді було введено в Німеччині в 1980 році. Інші європейські країни ввели цю норму з метою економії енергії навіть раніше. З 2002 року зміна часу було врегульовано нормами ЄС. Щорічно держави-члени ЄС переводять стрілки годинника в останню неділю березня і в останню неділю жовтня.

У лютому в Європарламенті закликали переглянути процедуру зміни часу, заявивши, що вона може мати «негативні наслідки на здоров'я людини». Багато громадян ЄС скаржаться на те, що через переведення стрілок годинника у них порушений біоритм, виникають труднощі зі сном, роздратування і знижується концентрація.

В Україні переводити час на годину вперед влітку почали в 1981 році разом з іншими республіками СРСР. Згідно із законодавством України, країна переводить стрілки двічі на рік: в останню неділю березня - на годину вперед, в останню неділю жовтня - на годину назад. Тобто п'ять місяців у році Україна живе за зимовим часом, сім - за літнім. Періодично виникали дискусії про доцільність переведення годинників. У жовтні 2011 року Верховна Рада навіть ухвалила рішення залишити літній час постійним. Але після критики з боку експертів і громадян через кілька місяців рішення скасували.