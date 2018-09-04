В Україні можуть скасувати перехід на літній час

У разі прийняття ЄС рішення про скасування переходу на літній час, Мінекономрозвитку звернеться до Кабміну щодо можливості внесення відповідних змін і в нашій країні.

Україна взяла курс на євроінтеграцію, тому є ймовірність скасування переходу на літній і зимовий час, слідом за ЄС.

Як повідомили в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі, Україна взяла курс на євроінтеграцію, а значить повинна імплементувати європейське законодавство, повідомляють "Вести".

"У разі прийняття ЄС рішення про скасування переходу на літній час, Мінекономрозвитку звернеться до Кабінету міністрів України щодо можливості внесення відповідних змін до порядку", – прокоментували в міністерстві.

Читайте такожВчений пояснивши сенс людського життя

У відомстві також додали, що економічного обгрунтування щорічного переходу на літній час і інформації про зменшення споживання електроенергії при переведенні годинників в Мінекономрозвитку немає.

Раніше президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер зробив заяву, що ЄС може скасувати переведення годинників на літній і зимовий час.

Він зазначив, що дане рішення буде прийнято після онлайн-опитування, більшість учасників якого виступили за скасування переведення годинників. Цю пропозицію підтримали 80% з 4,6 млн респондентів.