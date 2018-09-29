Російські тюремники показали фото Сенцова з лікарні

Нагадаємо, Сенцова вивезли з колонії в лікарню міста Лабитнангі «для додаткового дослідження».

Прес-служба Управління федеральної служби виконання покарань РФ по Ямало-Ненецькому автономному округу опублікувала фото засудженого українського режисера Олега Сенцова під час обстеження 28 вересня.

"28.09.2018 засуджений Олег Сенцов був вивезений до Лабитнангської міської лікарні, де йому виконані додаткові дослідження і отримані консультації лікарів-спеціалістів", - йдеться на сайті УФСВП.

"З огляду на результати проведеного обстеження, Олегу Сенцову проведено корекцію лікування", - додали там, не наводячи деталей такої корекції.

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Як повідомлялося, 28 вересня в управлінні федеральної служби виконання покарань по Ямало-Ненецькому автономному округу повідомили, що засудженого у Росії українського режисера Олега Сенцова вивезли з колонії до міської лікарні.

14 травня 2018 року Олег Сенцов оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українських політв'язнів. Він відмовляється припиняти голодування і лягати в лікарню попри погане самопочуття.

10 вересня стало відомо, що Сенцов написав заповіт на свою творчість на випадок смерті.

У помилуванні Сенцова російська влада відмовляє під приводом того, що засуджений сам повинен попросити про помилування. Цього Сенцов робити не збирається.