Сестра Сенцова розкрила деталі заповіту брата

Сенцов заповів свої твори подрузі і колезі з Криму, а «фінансова частина заповіту» передається дітям режисера.

Незаконно засуджений у РФ український режисер Олег Сенцов заповів свої твори подрузі і колезі з Криму.

Про це у прямому ефірі радіостанції «Новое время» повідомила сестра Сенцова Наталія Каплан, відмовившись назвати ім'я колеги.

За словами сестри режисера, якщо ця колега відмовиться від заповіту на фільми та сценарії, то, згідно з рішенням Сенцова, «нехай сама вирішує», хто буде ним розпоряджатися.

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При цьому, як зазначила Каплан, «фінансова частина заповіту, гонорари», передаються дітям режисера.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ затримала Сенцова у Криму навесні 2014 року, згодом його вивезли в Росію. У серпні 2015 року Сенцова засудили до 20 років ув'язнення за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів партійних офісів. Його утримують в колонії «Білий ведмідь» в Лабитнангі на Ямалі.

14 травня Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. Стан Сенцова швидко погіршується, тоді як російські тюремники запевняють, що стан його здоров'я оцінюється як задовільний.

Сьогодні, 11 вересня, Каплан написала у Facebook, що її брат втратив надію на повернення до Києва і написав заповіт на свої твори в разі смерті. «... він написав заповіт на свою творчість в разі смерті, і це сильно лякає», - підкреслила Каплан.