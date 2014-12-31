У МЗС назвали можливу причину авіакатастрофи в Конго, в якій загинуло 5 українців

Причиною падіння Ан-26 в ДР Конго могла стати гроза.

Про це в ефірі телеканал "112 Україна" заявив спікер МЗС України Євген Перебийніс.

"За тією інформацією, що ми маємо, до катастрофи могла призвести грозова активність, яка була в цей день і, судячи з усього, літак потрапив в грозову активність і внаслідок цього зазнав аварії", - сказав він.

Перебийніс додав, що тіла українців знайдені, зараз на місці катастрофи працює комісія цивільної авіації та лікарі.

"Оскільки у нас там немає дипломатичного представництва, є тільки в Кенії, і наше посольство в Бельгії за сумісництвом виконує обов'язки в цій країні, тому трохи ускладнена робота", - додав він.

Нагадаємо, в авіакатастрофі Ан-26 в ДР Конго загинуло 5 українців. З 2000 року в Демократичній Республіці Конго у складі миротворчих сил ООН перебуває миротворчий контингент.