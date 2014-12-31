В авіакатастрофі у Конго загинули 5 українців

Як повідомили УНІАН у Департаменті політики і комунікацій МЗС України, за інформацією Посольства України в Республіці Кенія, 28 грудня на території Демократичної Республіки Конго зазнав катастрофи вантажний літак Ан-26 української авіакомпанії «СІРІН», що здійснював рейс за маршрутом Ентебе (Уганда) – Пуент Нуар (Республіка Конго).

За попередніми даними, внаслідок аварії загинули шестеро членів екіпажу, з яких п’ятеро - громадяни України. На місці катастрофи тривають пошукові роботи, працюють експерти.

Читайте такожBBC: Серед врятованих з порома - четверо українцівДипломатичним установам України у Бельгії та Кенії дано доручення вжити вичерпних заходів щодо з’ясування обставин згаданого інциденту та організації відправлення тіл загиблих громадян України на батьківщину.

Справа перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби МЗС України.