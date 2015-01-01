"Кіборги" привітали українців з Новим роком
12:34, 01 січня 2015Суспільство
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Українські військові привітали українців з Новим роком, побажавши їм миру, щастя і добра, а також, щоб закінчилася війна.
Українські бійці записали привітання з Новим роком / скріншот відео
Боєць 95-тої окремої аеромобільної бригади наголосив, що 2014 рік приніс нам багато випробувань, але вони лише згуртували націю, передає ТСН.
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"Я бажаю всім братам-українцям у новому році не втрачати надію. Ми повинні докласти максимум зусиль для нашої перемоги. Ми довели своє право на гідне життя і зробимо все, щоб у наших дітей було щасливе майбутнє. З Новим роком, Україно!", - сказав "кіборг".
Вчра УНІАН повідомляв, що українські військові з передової передають вітання з Новим роком.
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