"Кіборги" привітали українців з Новим роком

Боєць 95-тої окремої аеромобільної бригади наголосив, що 2014 рік приніс нам багато випробувань, але вони лише згуртували націю, передає ТСН.

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"Я бажаю всім братам-українцям у новому році не втрачати надію. Ми повинні докласти максимум зусиль для нашої перемоги. Ми довели своє право на гідне життя і зробимо все, щоб у наших дітей було щасливе майбутнє. З Новим роком, Україно!", - сказав "кіборг".

Вчра УНІАН повідомляв, що українські військові з передової передають вітання з Новим роком.