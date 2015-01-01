В Україні та Києві оголосили штормове попередження на 1 і 2 січня

Про це йдеться у повідомленні на сайті Українського Гідрометеорологічного центру.

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"Протягом дня 1 січня, і вночі 2 січня у Києві та Київській області ожеледь, на дорогах ожеледиця", - сказано в повідомленні.

Також зазначено, що в Україні у цілому "2 січня на дорогах місцями ожеледиця, вдень у західних і північних областях місцями пориви вітру 15-20 м/с".

Раніше УНІАН повідомляв, що в Україні очікується ускладнення погодних умов, на більшій частині території сніговий покрив буде досягати 10-40 см, на дорогах ожеледиця.