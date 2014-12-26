Із завтрашнього дня в Україну прийде новорічна погода: очікуються морози і сніг до 40 сантиметрів

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«У зв'язку з переміщенням в Україну активних циклонів з Балкан очікується значне ускладнення погодних умов: 27-28 грудня у південній частині, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, 28 грудня і в Сумській областях сніг, мокрий сніг (на півдні з дощем), місцями сильні опади, ожеледь, налипання мокрого снігу, хуртовини, пориви вітру 15-20 м/с, у Криму та Приазов'ї місцями 25-30 м/с», - йдеться в повідомленні.

Також відзначається, що 29 грудня та вночі 30 грудня черговий циклон зумовить в Україні сильний сніг, сильні хуртовини, снігові замети у центральних та Одеській областях місцями дуже сильні снігопади, у південній частині сильний мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь. Швидкість вітру посилюватиметься до 17-22 м/с, у південних та центральних областях 25-30 м/с.

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«На більшій частині території утвориться сніговий покрив висотою 10-40 см, на дорогах - ожеледиця», - зазначає ДСНС.

На акваторії Чорного та Азовського морів очікується штормова погода: посилення вітру до 19-24 м/с, 29 грудня пориви 25-30 м/с, висота хвиль на Чорному морі 20-40 дм, на Азовському - 13-20 дм, можливі згінно-нагінні явища.

Вдень 30 грудня та протягом 31 грудня поступове послаблення та припинення опадів і явищ; зниження температури вночі до 13-20° морозу, вдень - до 8-14° морозу.

Інтенсивність небезпечних і стихійних явищ та територія їх поширення буде уточнюватись гідрометеорологічними організаціями ДСНС України додатковими попередженнями.