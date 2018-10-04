Кореспондент УНІАН відвідав фабрику Roshen у РФ після появи "українських" цукерок в Криму (відео)

Корпорація Roshen офіційно спростувала виробництво продукції в РФ та можливість її легального продажу в окупованому Криму.

Липецька кондитерська фабрика дійсно не працює.

Кореспондент УНІАН Роман Цимбалюк побачив масштаби підприємств Порошенка в Липецькій області на власні очі, йдеться в сюжеті ТСН.

Два виробничих майданчики Roshen зачинені, там лише охорона та декілька прибиральників. Третій, що мав стати найпотужнішою кондитерською фабрикою в Росії - стоїть пусткою недобудований. Місцеві кажуть, що українськими цукерками не ласували вже давно.

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Раніше глядачі ТСН передали солодощі з президентського комбінату в Липецьку. Ласощі вони купили 20 вересня 2018 року в Криму, хоча Порошенко офіційно заявив, що в Росії у нього не залишилося жодного бізнесу. У мережі супермаркетів, де придбали цукерки, запевняють, продукції Roshen давно не продають.

Також корпорація Roshen офіційно спростувала виробництво продукції в РФ та можливість її легального продажу в окупованому Криму. На думку українських кондитерів, на півострові можуть реалізовувати лише старі запаси – непридатний до споживання товар, термін вжитку якого минув.