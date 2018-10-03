Roshen заявив, що його цукерки в окупованому Криму непридатні до вживання

Термін придатності такої продукції закінчився як мінімум на початку 2018 року, відповідно вона може бути небезпечна для здоров'я.

Продукція компанії Roshen в окупованому Криму непридатна до вживання. Про це йдеться у відкритому листі щодо продукції в анексованому Криму кондитерської корпорації Roshen.

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"Звертаємося до українців, які живуть в анексованому й окупованому Криму. Будь-яка продукція кондитерської корпорації Roshen, яка може виявитися у продажу в Криму, не придатна до вживання. Термін придатності такої продукції закінчився як мінімум на початку 2018 року, відповідно вона може бути небезпечна для здоров'я", - йдеться в листі.

Також наголошується, що на Липецькій фабриці з 1 квітня 2017 року було повністю зупинено виробництво і жодне інше підприємство Roshen не виробляло і не виробляє цукерки з російськими етикетками.

Нагадаємо, раніше цукерки з липецької фабрики Roshen виявили в окупованому Криму.