У Харкові троє людей постраждали від вибуху в кафе (фото, відео)

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам помічник начальника Головного управління ДСНС України в Харківській області Ігор Лупандін.

"Постраждало три особи, це були відвідувачі кафе. Вони доставлені автомобілями швидкої в лікарню", - сказав Лупандін. За його словами всі постраждалі жінки, найстарша з них за попередньою інформацією 1958 року народження. Лупандін наголосив, що зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, яка буде встановлювати причини вибуху. Він зазначив, що в тому числі відпрацьовується технічна версія.

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За попередньою інформацією джерело займання було біля барної стійки. Лупандін додав, що невелика шкода внаслідок пожежі була завдана і сусідньому кафе. Збитки зараз встановлюють фахівці та власники закладів.

Лупандін уточнив, що повідомлення про пожежу в кафе "Нью хата" надійшло о 17.23. На місце було направлено сім відділень пожежних. Площа займання склала майже 200 кв м.

Загоряння було ліквідоване протягом однієї години. На момент загоряння в закладі перебувало до 10 осіб.