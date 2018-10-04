В листопаді на військову службу призовуть 1000 офіцерів запасу

Це обумовлено необхідністю доукомплектування первинних офіцерських посад у небойових військових частинах фахівцями дефіцитних спеціальностей.

В листопаді на військову службу в небойові військові частини планується призвати 1000 офіцерів запасу.

Про це повідомляє юридична служба Збройних сил України на своїй сторінці у Facebook.

"4 жовтня Міністерством оборони України видано наказ № 495 "Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 22.05.2018 № 231 "Про призов громадян України на військову службу за призовом осіб офіцерського складу у 2018 році", - сказано у повідомленні.

У Юридичній службі ЗСУ зауважили, що видання цього наказу обумовлено необхідністю доукомплектування первинних офіцерських посад у небойових військових частинах (арсенали, бази, склади, навчальні центри, полігони) Збройних сил України фахівцями дефіцитних спеціальностей, у тому числі фахівцями механізованих, інженерних підрозділів, зв’язку та автоматизованих систем управління, морально-психологічного та медичного забезпечення, а також звільнення в грудні 2018 року офіцерів запасу, призваних у червні 2017 року.

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Також наказом передбачено збільшення кількості офіцерів запасу для призову у 2018 році з 500 осіб до 1000 осіб.

Призов вказаних осіб планується проводити у листопаді 2018 року.

Як пояснив УНІАН начальник управління зі зв'язків із громадськістю Генштабу ЗСУ Богдан Сеник, йдеться про призов випускників військових кафедр вишів. Термін служби для них - 18 місяців.

Раніше повідомлялося, що в Україні стартував осінній призов громадян на строкову військову службу, який триватиме до 31 грудня.