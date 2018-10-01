В Україні стартував осінній призов на строкову службу (відео)

На строкову військову службу мають призвати 17 960 громадян України.

В Україні стартував осінній призов громадян на строкову військову службу, який триватиме до 31 грудня.

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони.

У відомстві нагадали, що протягом жовтня-грудня поточного року відповідно до указу президента України Петра Порошенка № 274/2018 та розпорядження Кабінету міністрів України будуть проводитись заходи осіннього призову громадян на строкову військову службу.

«Восени до Збройних сил України та інших військових формувань на строкову військову службу буде призвано 17 960 громадян України», - йдеться у повідомленні.

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Так, планується направити до Збройних сил України — 9 010 чоловік, Національної гвардії України — 6 500 чоловік, Державної прикордонної служби — 1550 чоловік, Державної спеціальної служби транспорту — 900 чоловік.

Робота призовних комісій всіх рівнів спланована з 1 жовтня по 30 грудня 2018 року.

Відправка команд молодого поповнення до військових частин розпочнеться з 8 жовтня та завершиться 28 грудня.