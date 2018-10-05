День учителя: найкращі привітання у віршах, прозі та картинках

Педагогам завжди приємно отримувати привітання з Днем вчителя, тому УНІАН підібрав найбільш щирі та теплі слова.

В Україні в 2018 році День вчителя відзначають 7 жовтня. Це свято з року в рік припадає на першу неділю другого осіннього місяця.

Всесвітній день вчителя завжди відзначається 5 жовтня. У цьому році він припадає на п'ятницю.

УНІАН склав для вас добірку листівок і привітань у віршах та прозі з Днем вчителя

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Мудрый, добрый наш учитель,

Наших мыслей повелитель!

Вас сегодня поздравляем,

Полной жизни вам желаем!

Чтобы жили вы прекрасно

И трудились не напрасно,

Сил хватило на года,

Были счастливы всегда!

Чтобы вами восхищались,

Быть похожими старались,

Чтобы радовал звонок,

Звал всегда вас на урок!

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Нелегкий труд — детей учить

И отдавать себя сполна,

Дорогу знаний им открыть,

Найти все нужные слова.

И в День учителя 2018 от нас

Примите благодарность,

Она честна, не напоказ,

Так пусть приносит радость.

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Удачи, нервов крепких и добра,

Еще здоровья Вам мы пожелаем.

И чтобы всё, чему вы учите, не было зря,

Вас с Днем учителя мы поздравляем!

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Учитель — не профессия,

А дар, что свыше дан!

Поди, управься с ребятней:

Они же ураган!

Уже урок — а в классе гам,

Шпаргалки, двойки — тут и там.

Всех научи, всем подскажи.

И присмотри, и проследи.

С Днем педагога, Вас! Цветов

И самых теплых, щедрых слов.

Детей послушных, благодарных

И достижений триумфальных.

Пусть каждый миг и каждый час

Судьба балует щедро Вас.

Привносит в жизнь тепло и смех,

Веселье, счастье и успех.

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С праздником, Днем учителя!

Расцвела букетами осень!

Все, что вы в нас сумели посеять

В душах своих мы носим!

Большое спасибо за знания,

Мудрость Вашу, терпение.

Пусть Вам сопутствует радость,

Здоровье, любовь и везение!

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Самые талантливые учителя те, которые учат не словами, а своим примером. Вы - именно такой учитель. Желаю всегда оставаться хорошим примером для своих учеников!

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Ах, этот кошмарный учитель -

Девчонок, мальчишек мучитель!

Всё их поучает да учит.

И как самому не наскучит!

Не выглядит он удрученным -

От тех же мальчишек, девчонок,

К тому, кто был страшной занудой,

Приходят послания грудой.

Таланты и вовсе бездарности

В них пишут слова благодарности.

Профессии нету прекрасней:

Сегодня - всем праздникам праздник!

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Счастливые судьбы ваших учеников пусть радуют своими свершениями! Их удачный путь - заслуга вашего невероятного терпения, профессионализма и веры. Благодарим за все.

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Желаем, чтобы ваша работа приносила удовольствие не только в летние месяцы и новогодние праздники, а круглый год. Способных учеников и адекватных родителей!

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Желаем интересно жить,

Всегда с улыбкой в класс входить,

"Отлично" ставить в дневники!

Мы любим Вас!

Ученики

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Желаем, конечно же, много терпения,

От учеников — теплоты, уважения,

В тетрадях — поменьше помарок, ошибок,

На лицах — побольше широких улыбок.

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С Днем учителя! Стараться

На уроках обещаем,

Мы не станем отвлекаться,

Все подряд запоминая!

Ну а Вы нам обещайте

Доброй быть и терпеливой,

Нас нисколько не ругайте,

Ведь учитель Вы любимый!

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Вам доверяют самое ценное – детей, Вы любите их и обучаете необходимым знаниям. Ваша профессия нелегка, но в ней вся Ваша жизнь и счастье. Спасибо Вам за то, что Вы наш учитель. Успехов Вам и много-много радости. С Днем учителя!

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Ми Вас з Днем вчителя вітаєм,

Легкої праці вам бажаєм.

Щоб гарний настрій був у вас

Навіть у дуже скрутний час.

Щоб все в житті було гладенько,

І йшло щоб все завжди рівненько.

Щоб всі вас учні поважали,

Приємні спогади лишали.