День учителя 2018: історія, традиції свята, як і коли вітати

День вчителя в Україні традиційно відзначають у першу неділю жовтня, Всесвітній день учителя - завжди 5 жовтня.

День учителя відзначають відносно недавно. Свято було засноване в 1994 році за рішенням ЮНЕСКО і Міжнародної організації праці.

Коли відзначають День вчителя в Україні та світі

В Україні в 2018 році День вчителя відзначають 7 жовтня. Це свято з року в рік припадає на першу неділю другого осіннього місяця.

Офіційно дата святкування Дня вчителя була заснована спеціальним Указом президента України в 1994 році.

Всесвітній день вчителя завжди відзначається 5 жовтня. Цьогоріч він припадає на п'ятницю.

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Коли вітають вчителів

У навчальних закладах України прийнято вітати вчителів напередодні їхнього професійного свята - тобто до вихідних, у п'ятницю. У цьому році це 5 жовтня.

Традиції святкування Дня вчителя в Україні

Існує цікава й незвичайна традиція, коли на День вчителя в Україні педагоги обмінюються зі своїми учнями ролями - останні влаштовують день самоврядування, коли старшокласники самі проводять уроки у молодших класах.

Крім того, на честь цього свята скорочують навчальний день і після уроків запрошують педагогів на підготовлений школярами концерт.

Що подарувати на День вчителя

Існує маса варіантів, як привітати вчителів у їхнє професійне свято. УНІАН підібрав найкращі подарунки на День вчителя:

- квіти;

- вітальні листівки від усього класу;

- стінгазета відповідної тематики;

- дрібнички у клас, де вони зможуть ними користуватися разом з учнями;

- предмети декору або сувеніри на тему Дня вчителя;

- флешка;

- килимок для мишки;

- навушники;

- канцелярське приладдя;

- книга.

День учителя 2018: вірші, листівки і привітання

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Нелегкий труд — детей учить

И отдавать себя сполна,

Дорогу знаний им открыть,

Найти все нужные слова.

И в День учителя 2018 от нас

Примите благодарность,

Она честна, не напоказ,

Так пусть приносит радость.

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Удачи, нервов крепких и добра,

Еще здоровья Вам мы пожелаем.

И чтобы всё, чему вы учите, не было зря,

Вас с Днем учителя мы поздравляем!

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Большое спасибо за знания,

Мудрость Вашу, терпение.

Пусть Вам сопутствует радость,

Здоровье, любовь и везение!

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Самые талантливые учителя те, которые учат не словами, а своим примером. Вы - именно такой учитель. Желаю всегда оставаться хорошим примером для своих учеников!

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Счастливые судьбы ваших учеников пусть радуют своими свершениями! Их удачный путь - заслуга вашего невероятного терпения, профессионализма и веры. Благодарим за все.

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Желаем, чтобы ваша работа приносила удовольствие не только в летние месяцы и новогодние праздники, а круглый год. Способных учеников и адекватных родителей!