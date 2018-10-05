День учителя 2018: історія, традиції свята, як і коли вітати
День учителя відзначають відносно недавно. Свято було засноване в 1994 році за рішенням ЮНЕСКО і Міжнародної організації праці.
Коли відзначають День вчителя в Україні та світі
В Україні в 2018 році День вчителя відзначають 7 жовтня. Це свято з року в рік припадає на першу неділю другого осіннього місяця.
Офіційно дата святкування Дня вчителя була заснована спеціальним Указом президента України в 1994 році.
Всесвітній день вчителя завжди відзначається 5 жовтня. Цьогоріч він припадає на п'ятницю.
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Коли вітають вчителів
У навчальних закладах України прийнято вітати вчителів напередодні їхнього професійного свята - тобто до вихідних, у п'ятницю. У цьому році це 5 жовтня.
Традиції святкування Дня вчителя в Україні
Існує цікава й незвичайна традиція, коли на День вчителя в Україні педагоги обмінюються зі своїми учнями ролями - останні влаштовують день самоврядування, коли старшокласники самі проводять уроки у молодших класах.
Крім того, на честь цього свята скорочують навчальний день і після уроків запрошують педагогів на підготовлений школярами концерт.
Що подарувати на День вчителя
Існує маса варіантів, як привітати вчителів у їхнє професійне свято. УНІАН підібрав найкращі подарунки на День вчителя:
- квіти;
- вітальні листівки від усього класу;
- стінгазета відповідної тематики;
- дрібнички у клас, де вони зможуть ними користуватися разом з учнями;
- предмети декору або сувеніри на тему Дня вчителя;
- флешка;
- килимок для мишки;
- навушники;
- канцелярське приладдя;
- книга.
День учителя 2018: вірші, листівки і привітання
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Нелегкий труд — детей учить
И отдавать себя сполна,
Дорогу знаний им открыть,
Найти все нужные слова.
И в День учителя 2018 от нас
Примите благодарность,
Она честна, не напоказ,
Так пусть приносит радость.
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Удачи, нервов крепких и добра,
Еще здоровья Вам мы пожелаем.
И чтобы всё, чему вы учите, не было зря,
Вас с Днем учителя мы поздравляем!
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Большое спасибо за знания,
Мудрость Вашу, терпение.
Пусть Вам сопутствует радость,
Здоровье, любовь и везение!
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Самые талантливые учителя те, которые учат не словами, а своим примером. Вы - именно такой учитель. Желаю всегда оставаться хорошим примером для своих учеников!
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Счастливые судьбы ваших учеников пусть радуют своими свершениями! Их удачный путь - заслуга вашего невероятного терпения, профессионализма и веры. Благодарим за все.
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Желаем, чтобы ваша работа приносила удовольствие не только в летние месяцы и новогодние праздники, а круглый год. Способных учеников и адекватных родителей!