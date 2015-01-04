На Луганщині зростає напруженість, до регіону перекинуто групи бойовиків - Тимчук

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук.

«У «ЛНР» після ліквідації керівника бандформування «батальйон ГБР (рос. – группа быстрого реагирования) «Бетмен» О.Бєднова відзначається різке зростання напруженості. У райони міст Антрацит, Ровеньки, Алчевськ, Красний Луч перекидаються групи бойовиків, підпорядковані очільнику «ЛНР» І.Плотницькому за підтримки російського спецназу, - повідомив Тимчук. - Одночасно у бік Луганська з південного напрямку прослідував артилерійський підрозділ одного з т.зв. «козачих» формувань - шість 122-мм гаубиць Д-30 і піхотний підрозділ».

Читайте такожУ Донецьку "козаки" і бойовики ведуть безладні перестрілки - ІСЯк повідомляв УНІАН, за інформацією прес-центру АТО, бойовики минулої ночі 10 разів обстріляли позиції українських військових.

За даними «ІС», за останню добу у Донецьку також зберігається напружена ситуація, в місті фіксуються численні випадки безладної стрілянини між учасниками бандформувань. Напружена обстановка залишається в районах селищ Гранітне та Тельманове, де терористи також активно зміцнюють позиції, триває перегрупування артилерії і бронетехніки в районі н.п. Новоазовськ, Тельманове, Трьохізбенка, а також на правому фланзі Дебальцевського плацдарму.