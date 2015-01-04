За ніч бойовики 10 разів атакували позиції сил АТО
08:22, 04 січня 2015Політика
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Ситуація у зоні проведення антитерористичної операції суттєво не змінюється.
REUTERS
Як повідомляє прес-центр АТО, за минулу ніч бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, використовуючи різні види озброєння, у тому числі реактивну артилерію.
"Із стрілецької зброї і гранатометів бойовики двічі обстріляли наших захисників у донецькому аеропорту та тричі в населеному пункті Нікішино. Поблизу Нового Айдару терористи застосували протитанкові керовані ракети", - йдеться в повідомленні.
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