Україна розсекретила для Польщі більше семи тисяч документів радянських спецслужб

Про це повідомляє Телеграф.

За словами голови Інституту національної пам'яті Лукаша Камінського, для дослідників вони мають унікальну цінність.

"Вперше ми отримали документи операційного характеру. Ці документи, безумовно, змінять стан нашого знання про дослідження польського підпілля після 1944 року. Сподіваюся, ми вперше зможемо повністю відповісти на питання, як "совєти" знищили польське підпілля в кінці (Другої світової) війни і в післявоєнний період ", - сказав він.

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Дослідники отримають доступ до архівів, коли закінчиться процес їх обробки. Документація повинна бути опублікована в рамках серії "Польща та Україна у тридцятих-сорокових роки 20-го століття", видавцем якої є Інститут національної пам'яті.