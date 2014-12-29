Хакер заявив, що зміг віддалено відтворити відбиток пальця європейського міністра

Учасник європейського клубу хакерів Chaos Computer Club заявив, що зміг відтворити відбиток пальця міністра оборони Німеччини Урсули фон дер Ляйен, використовуючи лише її фотографії з прес-конференції і доступний будь-якому користувачеві додаток. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на техноблог Venture Beat.

В ході щорічної конвенції хакерського клубу Ян Крісслер, відомий під псевдонімом Starbug, описав спосіб копіювання відбитків пальців. Раніше фахівці з інфобезпеки вже звертали увагу, що відбиток пальця можна відтворити з будь-якого об'єкта з полірованою поверхнею, якої торкнулася особа. Однак Крісслер продемонстрував, як можна отримати біометричні дані віддалено, без фізичного контакту людини з об'єктом.

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За словами хакера, він використовував фотографії з прес-конференції фон дер Ляйєн, на яких видно її великий палець з різних ракурсів. Наближену фотографію він проаналізував за допомогою комерційної програми VeriFinger, яка доступна будь-якому користувачеві.

Якщо метод дійсно працює, це ставить під загрозу системи безпеки низки пристроїв. Наприклад, сканер відбитків пальців використовується для розблокування деяких моделей смартфонів від Apple і Samsung. Крім того, у iPhone 6 і iPhone 6 Plus користувачі можуть верифікувати платежі в Apple Pay також через відбиток пальця. Аналогічні системи перевірки ідентичності користувача застосовуються в захисті ноутбуків, корпоративних серверів і сейфів.

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За словами експертів, опитаних Бі-бі-сі, біометричні дані вже не є абсолютно точним способом ідентифікації людини. «Біометрика, яка заснована на статичній інформації - розпізнаванні особи або відбитків пальців може бути підроблена. Фахівці починають придивлятися до динамічних біометричних даних - розпізнавання вен у пальцях, аналізу специфіки руху тіла», - зазначає експерт з інфобезпеки Алан Вудворд з університету Суррея.