Сенцов перебуває у дуже критичному стані – Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що незаконно засуджений в РФ український режисер Олег Сенцов після 145 днів голодування був змушений припинити голодування.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що незаконно засуджений в РФ український режисер Олег Сенцов після 145 днів голодування перебуває у критичному стані.

Про це глава українського зовнішньополітичного відомства сказав в ефірі телеканалу "UA: Харків".

За словами Клімкіна, МЗС перевірило інформацію про припинення Сенцовим голодування.

"У нас є попереднє підтвердження, що та заява від Олега, яку ми всі бачили і яка є в інтернеті (про намір припинити голодування 6 жовтня - УНІАН), вона дійсно справжня", - заявив Клімкін.

При цьому він зауважив, що нещодавня публікація російськими тюремників фото з Сенцовим "відсилає нас кудись до логіки ГУЛАГу, сталінських концтаборів".

Глава МЗС додав, що "довіряти російській системі за визначенням не можна, тому (інформацію) перевіряли".

"А по-друге, це рішення Олега самого, але його здоров'я - це на сьогодні найголовніше", - зазначив Клімкін.

Водночас він підкреслив, що стан здоров'я Сенцова є критичним.

"У нього дуже складні проблеми з серцем, вони завжди у Олега були. Зараз вони дуже сильно погіршились. Є й інші проблеми, про які я просто не хочу казати... але ми про них знаємо", - сказав Клімкін.

За його словами, Сенцов ухвалив рішення припинити голодування не тому, що йому не вистачає волі.

Також, коментуючи лист Сенцова, у якому йшлося про те, що його примусово годуватимуть, Клімкін сказав, що в МЗС не знають, чим його будуть примусово годувати.

На переконання міністра, Сенцов вимушений був прийняти рішення про припинення голодування, бо російські тюремники точно намагатимуться його примусово годувати.

За словами Клімкіна, в Росії «прекрасно розуміють», що якщо у Сенцова ще більше погіршиться стан здоров'я, то це вдарить по «іміджу» РФ, «який і так остаточно вбитий після останніх подій».

Читайте також"Йому сказали, що з нього овоч зроблять": адвокат Сенцова розповів, чому режисер припинив голодування

"І тому, я думаю, що Росія і почала гратися з цим рішенням, з примусовим годуванням... Тому не судіть, будь-ласка, Олега. Я вважаю, що він прийняв важливе для себе і для нас рішення, і давайте усі пам'ятати, що він же ж голодував не для себе. Тобто це дуже важливо. Він же голодував не за власне звільнення. Він голодував за звільнення всіх", - наголосив Клімкін.

"І не забувайте, що Росія його свідомо тримала, спочатку у Якутії, тепер... там, де реально кліматичні умови для нього вбивчі. Навіть без голодування вони дуже складні для нього з його проблемами з серцем. І я не хочу казати, але зараз дійсно голодування призвело до того, що стан його дуже критичний", - зазначив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 жовтня, заступник директора Федеральної служби виконання покарань Росії Валерій Максименко повідомив, що Сенцов припинить голодування 6 жовтня, й оприлюднив лист політв’язня.

У листі режисер заявив, що у нього критичний стан здоров'я, патологічні зміни у внутрішніх органах, і найближчим часом до нього заплановано застосування примусового харчування, тому він вирішив припинити голодування.

Сьогодні МЗС надіслало ноту РФ з вимогою допустити до Сенцова українських та іноземних лікарів. Також МЗС вимагає від Росії допустити до Сенцова консула.