"Напад на активіста" в Одесі: затримано ще трьох причетних до стрілянини чоловіків

Раніше були затримані двоє підозрюваних у нападі на чоловіка, відкрито кримінальне провадження.

Одеські правоохоронці затримали ще трьох учасників конфлікту на Люстдорфській дорозі, під час якого чоловік отримав вогнепальне поранення.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції в Одеській області, підозрюваних затримано в Херсоні.

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«У чоловіків виявлено та вилучено пістолет, який буде направлено на експертизу», - зазначили в главку.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня близько 23.00 в Київському районі Одеси, на Люстдорфській дорозі, зловмисники стріляли в чоловіка. Зокрема, на світлофорі біля автозаправки Socar до автомобіля Dodge, в якому перебував потерпілий, під'їхав автомобіль Volkswagen. З останнього вийшли невідомі й почали в притул стріляти в його автівку, після чого з місця події зникли. Потерпілий дістав вогнепальне поранення, його госпіталізовано.

Поліція затримала двох підозрюваних і відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

В одеському главку раніше повідомляли, що «збройний конфлікт пов'язаний із лотомаркетами на території міста».

У прес-службі громадської організації «Автомайдан Одеса» повідомили, що скоєно замах на їхнього активіста.

Разом із тим Одеське відділення Всеукраїнського об'єднання «Автомайдан» офіційно заявило, що ця подія пов'язана з «бандитськими розбірками». В організації підкреслюють, що чоловік, на якого вчора ввечері було скоєно напад, і якого деякі ЗМІ називають «активістом одеського автомайдану» не є членом Одеського відділення Всеукраїнського об'єднання «Автомайдан».

У ВО «Автомайдан» підкреслили, що інцидент на Люстдорфській дорозі не можна називати «нападом на активістів за їхню позицію в боротьбі з беззаконням», оскільки напад стався через конфлікт, пов'язаний з «кришуванням» роботи ігрових автоматів.

Радник начальника Головного управління Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк заявив, що учасниками обстрілу автомобіля чоловіка були кияни.