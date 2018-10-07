Поранений в Одесі активіст не має стосунку до ВО «Автомайдан» - заява організації

Зазначається, що вчорашній напад не можна називати «нападом на активістів за їхню позицію в боротьбі з беззаконням», оскільки напад стався через конфлікт, пов'язаний з «кришуванням» роботи ігрових автоматів.

Вчорашня стрілянина в Одесі на Люстдорфській дорозі, під час якої чоловік отримав вогнепальне поранення, пов'язана з «бандитськими розбірками».

Про це сказано в офіційній заяві Одеського відділення Всеукраїнського об'єднання «Автомайдан». В організації підкреслюють, що чоловік, на якого вчора ввечері скоєно напад, і якого деякі ЗМІ називають «активістом одеського автомайдану» не є членом Одеського відділення Всеукраїнського об'єднання «Автомайдан».

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«Ця людина є наближеною до Євгена Резвушкіна (лідера організації «Автомайдан Одеса» - УНІАН). Він був виключений з організації (ВО «Автомайдан» - УНІАН) і внесений до опублікованого на її офіційному сайті Black List, зокрема, через його бажання перетворити громадську організацію фактично на бандитське угрупування», - сказано в заяві.

Зазначається, що вчорашній напад не можна називати «нападом на активістів за їхню позицію в боротьбі з беззаконням», оскільки напад стався через конфлікт, пов'язаний з «кришуванням» роботи ігрових автоматів.

«Вчорашній напад є виключно розбірками місцевих бандитів, які не мають нічого спільного з діяльністю «Автомайдану» ані в Одесі, ані по всій Україні», - заявили в організації.

При цьому підкреслюється, що цей випадок також має бути ретельно розслідуваний, оскільки в іншому випадку місцеві еліти продовжуватимуть використовувати цей криміналітет проти справжніх активістів.

В організації вважають, що обстріл автомобіля в упор вкотре підтверджує, що ситуація в Одесі давно вийшла з-під контролю правоохоронних органів і потребує втручання керівництва держави.

«Тому ми й надалі наполягаємо на необхідності проведення позачергового засідання Ради національної безпеки і оборони України», - заявили в місцевому підрозділі ВО «Автомайдан».

У Головному управлінні Нацполіції повідомили, що конфлікт стався через один із лотомаркетів, розташований у Київському районі Одеси.

Нагадаємо, 13 березня 2017 року в Одесі було презентовано регіональну організацію ВО «Автомайдан», яку очолив Віталій Устименко. Голова всеукраїнського об'єднання «Автомайдан» Олексій Гриценко тоді заявив, що Євген Резвушкін, який очолює «осередок (Автомайдан Одеса - УНІАН), потрапив до «чорного списку» після того, як він розганяв протестувальників під будівлею міськради.

Своєю чергою, в організації «Автомайдан Одеса» заявили, що їх лідер - Євген Резвушкін.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня приблизно о 23.00 в Київському районі Одеси, на Люстдорфській дорозі, зловмисники стріляли в активіста громадської організації «Автомайдан Одеса», яку очолює Резвушкін. Зокрема, на світлофорі біля автозаправки Socar до автомобіля Dodge, в якому перебував потерпілий, під'їхав автомобіль Volkswagen. З останнього вийшли невідомі й почали в упор стріляти в машину активіста, після чого з місця події зникли. Потерпілий отримав вогнепальне поранення.

Поліція затримала двох підозрюваних і відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.