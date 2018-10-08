Неспокійний тиждень для Раків і вдалий для Козерогів: гороскоп на 8-14 жовтня

Цей тиждень випробує на міцність наші взаємини і наші ресурси.

9 жовтня з'єднання Сонця з Місяцем відкриє новий місячний місяць. Він активізує всі нюанси теми взаємин і пройде під впливом кризових плутоніанських енергій.

Вже з початку тижня Сонце формує напружений аспект до Плутона, передає ТСН прогноз астрологів. Останній виступає у ролі чистильника, який приходить не вчасно і недоречно і, не зважаючи на обличчя, виконує свою неприємну роботу: прибирає те, що відживає, і заважає розвитку життя в різних його проявах. Ці хворобливі процеси ми проживаємо кожен рік, але зараз вони проявлені особливо інтенсивно: Скорпіон, знак, яким керує Плутон, прихистив відразу чотири планети. Причому, одна з них, Меркурій, б'ється з непередбачуваними енергіями Урану. А інша, ретроградна Венера, страждає від отруйних стріл Марса, який несамовито запускає їх з Водолія.

Овен

Овни по 23 жовтня будуть жити в стані виклику: протистояння з близькими партнерами, активізація ворогів, напружена взаємодія з іншими людьми. Крім того, можливі конфлікти з начальниками, чиновниками, представниками офіційних органів, силовими і контролюючими структурами.

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Бажання свободи і незалежності на цьому тижні має неадекватний, нездоровий характер через з'єднання Марса з Чорної Місяцем. А квадрат Марса з Венерою 11 жовтня загрожує конфліктами і розривом відносин з близькими людьми. В цей день вам дуже важко знайти спільну мову.

З середи по п'ятницю Місяць у Скорпіоні робить вас сильніше, могутніше, але водночас агресивніше. Зате в останні дні тижня на душі стає легше і радісніше.

Телець

Завдяки активізації енергій в протилежному знаку Тельці зараз входять в червону смугу боротьби за збереження своїх ресурсів — зовнішніх і внутрішніх. Протистояння з ретро - Венерою, жвавим Меркурієм і сильним Юпітером робить цей час для Тельців динамічним і напруженим. Але водночас почуття Тельців спрямовані всередину, вони намагаються розібратися у своїх відносинах з близькими людьми, з друзями, з колегами.

Правда, Козеріг забезпечує вас стабільністю і фінансовими потоками. Ця стабільність допомагає приймати оновлення в житті рано Тельцям, на чиїй території зараз живе Уран.

Місяць із середи по четвер проходить зону, яка створить для Тельців додаткові проблеми не тільки емоційного характеру, але може принести розставання з друзями, фінансові втрати. Не варто в цей час робити важливі покупки. Рутинні питання на цьому тижні не актуальні, це вже пройдені теми. Тельці спрямовані в майбутнє.

Близнюки

Управитель вашого знаку Меркурій зараз швидкий і активний. Він набрав швидкість, і в цьому місяці пробіжиться відразу по трьом темам: спочатку подумає і поговорить про взаємини, приверне увагу до світських особ, потім — потрапить в зону напруги і стане проникливим і злим, а в останній день місяця перейде в знак свого падіння — Стрілець, щоб спробувати осягнути неосяжне.

На початку тижня активно користуйтеся зв'язками і контактами. Це час сприятливий для роботи з інформацією, для зустрічей, обміну думками. З середовища комунікативна активність спаде, але ділова та творча як і раніше буде радувати вас. А з п'ятниці по неділю Місяць злегка напружить ваші почуття і емоції: або змусить вас проявити невгамовну щедрість, або проявить непомірне его, або змусить витратити більше, ніж вам би хотілося — грошей, почуттів, сил.

Так що, в цілому, тиждень — ваша. Користуйтесь моментом — отримуйте задоволення і вирішуйте питання!

Рак

Не найспокійніша тиждень для Раків.

Спочатку про підтримку. Енергійний, щедрий і впливовий Юпітер раніше на вашій стороні, що вселяє оптимізм. Але Венера, з якою у вас зараз гармонійні стосунки, може розчарувати. Вона вже почала зворотний рух — заглибилася в себе, і тому навряд чи допоможе вам у гармонізації відносин у грошових питаннях. Вона закликає вас змиритися з цим і побути з нею на одній хвилі.

З протилежного знака сильний Сатурн і виходить з ретро - руху Плутон готові протистояти цілком по-дорослому. І не тільки протистояти, а й ставити палиці в колеса. Але прийнявши виклик двох найважчих планет, що мають відношення до дотримання принципів формальних обмежень і тимчасових рамок, а також жорстких владних впливів і обгрунтованих трансформацій, ви можете взяти нові вершини в професійному розвитку або в русі до своїх життєвих цілей.

Весь тиждень вам потрібно бути готовим до того, що вас можуть не сприймати адекватно. Може страждати або ваш авторитет, або ваша справа, або ваше здоров'я. Особливо це стосується Раків другої декади. Зверніть увагу на 10 жовтня! В цей день емоційна напруженість, неприємні несподіванки і неприборкані думки можуть вивести вас з рівноваги. Будьте обережні за кермом!

Місяць у понеділок і у вівторок емоційно вас напружить, в середу і четвер стимулює активніше займатись відносинами та фінансами. А потім, до кінця тижня, дасть можливість емоційно розслабитися.

Лев

Вам зараз непросто про себе заявити. Планети міцно зайняли місце в кожному недружньому для вас знаку, і тому доводиться відображати їх атаки. Але сприймайте це як випробування сили духу, як здатність залишатися унікальною творчою особистістю незважаючи ні на що.

Ваш управитель Сонце вказує на актуальну для жовтня сферу життя: стосунки, світське життя, відображення дій відкритих ворогів. Але цей тиждень відзначена конфліктом вашого управителя з планетою сили, влади і трансформацій Плутоном. Точний аспект — 12 жовтня. В цей день, а також двома днями раніше і пізніше, не варто вступати в контакти з владними структурами, перебувати в місцях масового скупчення людей, здійснювати вільно чи мимоволі будь-які дії кримінального характеру.

Місяць пропонує в перші два дні тижня робити ставку на спілкування, роботу з інформацією, світські виходи. Наступні дні будуть напруженими, особливо середа і четвер. З середовища Меркурій, перейшовши в знак Скорпіона, створить конфліктну ситуацію. Наприклад, принесе звістку, що не кращим чином позначиться на фінансових, або на любовних стосунках.

Кінець тижня нагородить оптимізмом і радістю.

Діва

На цьому тижні Діві варто довіритися таким поняттям, як новизна і нестандартність, стабільність і структурованість, глибинні зміни і переживання.

Особливо ці поняття буде актуальні з середи, коли управитель вашого знаку Меркурій перейде в Скорпіон, що додасть вам проникливості і емоційних переживань.

Вихідні дні напружать нерозумними широкими жестами і невиправданим оптимізмом — на ваш прагматичний погляд, зрозуміло.

Ваги

На цьому тижні вас все ще будуть напружувати робочі проблеми. Але з цим доводиться миритися, неприємні питання вирішувати, тому що подолання труднощів у професійній сфері або на шляху до досягнення своїх важливих цілей і завдань — це єдиний спосіб досягти успіху в цих сферах.

Навряд чи варто зараз розраховувати на підтримку друзів. І ось чому. Близнюки на цьому тижні повністю залежать від волі інших знаків і планет. А Водолій дав притулок на своїй території вашого антипода Марса. Так що доводиться покладатися тільки на свою головну силу — Сонце, яке гостює у вашому знаку, обдаровуючи енергією і життєвими силами.

Втім, спиратися на Сонці на цьому тижні потрібно дуже обачно: 12 жовтня, а також двома днями раніше і пізніше, на вашій території відбудеться головний конфлікт тижні — Сонце встане в опозицію до Плутона. У вашому житті це може програтися як конфлікт з владою або з агресивними особами протилежної статі. Деспотизм партнера або керівника може обернутися для вас руйнівними переживаннями, в гіршому випадку — відіб'ється на здоров'ї.

Понеділок і вівторок будуть відзначені емоційними контактами. Причому, в понеділок ви можете відчувати внутрішню скутість, душевний тягар. Ну, а у вівторок, на молодик, саме програми вашого знаку стануть для всіх керівництвом до дії: ми будемо вчитися вистоювати відносини! Але пам'ятайте, що в молодика жінки, як правило, відчувають енергетичну виснаженість.

Скорпіон

Хоча в Скорпіоні зараз проживають дві добрі планети: Венера і Юпітер — це не робить характер цього знака м'якше, а його існування — легше. Навпаки, Венера тут страждає, а Юпітер поспішає швидше вискочити з Скорпіона, щоб зайти в свій рідний Стрілець. Але давайте подивимося на ситуацію з іншого боку: на території великих фінансів виявилися дві планети, одна з яких символізує гроші, а інша — їх розширення. Ну, як? Якщо ж вам не до душі низькі матерії, давайте по-іншому: на території вищих духовних енергій знаходиться планета любові і планета удачі.

Як не крути, а положення у Скорпіонів все-таки прекрасне. Продовжимо в тому ж оптимістичному дусі? Починаючи з середи, енергії Скорпіона посилить Меркурій, який до 31 жовтня пробіжить по цьому знаку, надавши його представникам різні новини — приємні і не дуже. Таким чином, фінансова сфера пожвавиться для всіх нас. І ще одна непогана новина для Скорпіонів, а також Раків і Риб: у середу і в четвер буде ще веселіше: Місяць посилить тяжіння енергій Скорпіона, в число яких, крім фінансових, входять і сексуальні.

І все-таки про те, що напружує. З 10 по 12 жовтня несподівана активність грубої чоловічої природи вдарить по особистим або діловим відносинам. І ця рана може бути глибока й болісна. Благо, ви можете вдатися до допомоги сатурніанського суворого розуму або нептунианского милосердя і всепрощення.

Стрілець

Можливо, ви переживаєте підготовчий етап, щоб вступити у період високої активності і масштабного оновлення, який розпочнеться рівно через місяць, коли ваш управитель Юпітер увійде в свій будинок — Стрілець. Але зараз у типових представників вашого знаку відносне затишшя. Скажімо так: все йде як і раніше. Займаємося тим, що подобається. Вирішуємо поточні повсякденні проблеми. Ближче до кінця тижня вас відвідає бадьорість, піднесення, з'явиться бажання щось приємне купити щось смачне приготувати, відпочити біля води або в тихому спокійному місці. Чому ні?

Козеріг

Вас можна привітати: вже обидві планети, розташовані у вашому будинку, почали пряме рух! Це означає, що все задумане і заплановане зрушується з мертвої точки і вступає в активну боротьбу за існування.

Знаки земного тригона спираються на вас: Діва робить ставку на цілі і кар'єру, Телець зайнятий оновленням своєї території, але робить це з допомогою якостей вашої головної планети — Сатурна. Ну, і для вас теж важливі свіжі ідеї, які все ще приходять від Урану в Тельці.

Але головна подія тижня для вас — це квадрат Плутона з Сонцем. Цей аспект потужного протистояння особистості і влади, гармонії і деспотизму, вільних відносин і диктаторства не тільки в повній мірі розгорнеться на вашій території, але в більшості випадків може виходити від ваших дій або проявів ваших життєвих принципів. Слід бути особливо уважними та обережними в цей час, спілкуючись з партнерами, з представниками владних структур, уникати кримінальних дій.

Водолій

Маючи такого активного бійця, як Марс, на своїй території, важко залишатися в тіні, тим більше вам! Ви діяльні й активні ще й тому, що вас підтримують партнери. Але проти вас на цьому тижні виступає значна сила. У знаку Скорпіон, з якого зазвичай виходять конфліктні енергії, в середині цього тижня зібралися значні сили: чотири планети, включаючи Місяць, виставили проти вас свої аргументи.

Однак головною неприємністю стане конфлікт в особистих відносинах. Вам важко буде знайти спільну мову з близьким партнером. Як би ви не бажали стримувати своє роздратування і агресивність, шанси піти від конфлікту мізерно малі. На вашій території всього один боєць, та й той недостатньо сильний. З'єднання з Чорної Місяцем і Низхідним Вузлом робить його внутрішньо вразливим. Так що вам хочеться побажати мужності і стійкості.

Ваш управитель Уран на цьому тижні протистоїть Меркурію. 10 жовтня слід бути особливо уважним до своїх слів і думок — нервова збудливість, надмірна ментальна ексцентричність може зашкодити вам.

Можливо, легше стане в останні дні тижня, коли Місяць, перейшовши в Стрілець, спробує гармонізувати ваші бійцівські якості.

Риби

Ваша вселенська мудрість стане підмогою на цьому тижні представникам водяних знаків, і не тільки їм. Намічається тригон вашої головної планети Нептуна з Венерою трохи заспокоїть її конфлікт з Марсом, втішить, поселить надію, змусить повірити в краще, ну, або послабить біль, послужив стимулом до художнім втіленням.

Ваша активність зараз гармонійна і ефективна. високий ступінь інтуїції допомагає приймати правильні рішення. Особливо це виявиться в середу і четвер. Втім, удачею відзначені і останні дні тижня.

Як повідомляв УНІАН, наступні десять днів варто бути обережними Терезам, Тельцям і Скорпіонам - ці знаки чекає негативний період.