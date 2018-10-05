Негативний період 5-16 жовтня: на які знаки Зодіаку чекає небезпека

Наступні десять днів варто бути обережними Терезам, Тельцям і Скорпіонам.

Нумеролог Людмила Савіна розповіла про небезпеки і можливості періоду Ретроградної Венери з 5 жовтня по 16 листопада.

За словами Савіної, вплив цього періоду дуже позначиться на тих людях, у кого Венера сильно проявлена в натальній карті, а також для Тельців і Терезів, оскільки вони знаходяться під управлінням Венери, передає "Главред".

"Ретроградна Венера виявляє реальну цінність людей, грошей, речей та відносин у нашому житті. Саме з цими темами пов'язані знаки Зодіаку: Телець (гроші, цінності) і Терези (відносини). У цей час Венера робить петлю в Скорпіоні, тому період важливий і для представників цього знака Зодіаку", - зазначила вона.

Читайте такожВдалий місяць для Терезів і складний для Дів: гороскоп на жовтень для всіх знаків зодіаку

При ретроградної Венери існує тенденція збирати всередині себе образи, постійно прокручувати минулі конфлікти. Часто ретроградна Венера не тільки створює ці образи, але також схильна перебільшувати їх ефект, особливо, коли Венера перебуває під впливом Скорпіона. Багато хто відчує себе некоханими або з'явиться відчуття, що вони повинні більше отримувати від стосунків. Ми можемо охолонути до тих, кому симпатизували. Можливо, що кохана людина порушить свої обіцянки чи розчарує", - додала нумеролог.

У цей період Савіна радить на розривати стосунки, потім можна пошкодувати про це. "Зробити це краще після того, як Венера перейде в прямий рух, і якщо ви вважаєте за потрібне взагалі це робити", - розповіла експерт.

За її словами, в період ретроградної Венери часто повертаються улюблені і найкращі друзі з минулого життя, з якими ми розлучилися. Нові відносини, що виникли в цей період, можуть бути неоднозначними і згодом розчарувати.

Період також несприятливий для весіль та вінчань. У ці дні нумеролог не радить придбання предметів розкоші, так як можлива їх невірна оцінка. Переїзди, купівлю нерухомості, землі, зміни інтер'єру краще перенести.

"У діловій сфері ретроградна Венера також вимагає зважених рішень. Це не найкращий час для інвестування і початку бізнесу, що має безпосереднє відношення до фінансової діяльності. Бажано не брати кредити, адже як їх буде складно віддавати. Але це сприятливий час для повторних переговорів, що стосуються фінансів, наприклад, перегляду умов договору оренди, кредиту", - додала вона. Ретроградна Венера, зазначає Савіна, викликає уповільнення або обмеження у всіх справах, над якими вона панує. Це шоу-бізнес, бізнес, пов'язаний з красою, модою, дизайном, весільних агенцій, нерухомістю, а також культурно-громадські заходи. Дуже сильно цей період впливає на романтичні стосунки.

Нумеролог попередила, що на ретроградній Венері у людей можуть виявлятися різного роду згубні звички (схильність до алкоголю, наркотиків, ігроманії і т. д).

"Це час для індивідуальної творчої роботи, поезії, концентрації на власних відчуттях і снах. Дуже важливо прислухатися до своєї інтуїції і різного роду підказок. Можуть прокинутися приховані таланти, особливо у творчих особистостей", - резюмувала експерт.

Як повідомляв УНІАН, раніше астролог розповів, які небезпеки чекають на українців у жовтні.