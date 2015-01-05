У Херсоні невідомі намагалися підпалити офіс фонду допомоги армії
11:31, 05 січня 2015Суспільство
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Усе вдалося локалізувати, оскільки вчасно під'їхала охоронна фірма.
У Херсоні хотіли підпалити офіс фонду "Захист" / Лариса Польська / Facebook
Сьогодні близько 4-ї ранку здійснено спробу підпалу офісу Фонду громади Херсона "Захист".
Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook голова фонду Лариса Польська.
За її словами, "підпалили вхідні двері. Зайнялася горюча суміш, залита через поштовий проріз у вхідних дверях, і всередині - в коридорі. Облито й підпалено обидва вікна".
Читайте такожМіліція має намір кваліфікувати вибух в Одесі як терактПольська пише, що все вдалося локалізувати, оскільки вчасно під'їхала охоронна фірма.
Вона нагадала, що в ніч на 26 грудня вже були розбиті вікна. Тоді міліцію не викликали - вирішили, що хуліганство.
Тепер абсолютно очевидно, що це було не хуліганство, наголосила Польська.
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