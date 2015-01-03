Експерти назвали попередню причину пожежі в харківському кафе

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій України.

«Попередня причина пожежі - недотримання правил пожежної безпеки при експлуатації побутових газових приладів. За даними рятувальників, вогонь знищив дерев'яну прибудову-навіс площею 200 квадратних метрів, криту очеретяним дахом. Для обігріву цієї прибудови застосовували відкритий вогонь газового пальника та електрообігрівачі. Імовірно, стався витік газу, що призвело до загоряння. Можливість терористичного акту виключають», - зазначили в ОДА.

Читайте такожЗа фактом пожежі у кафе в центрі Харкова розпочато розслідування

Як повідомляв УНІАН, вчора, 2 січня, близько 17:20 сталася пожежа в кафе «Нью Хата». На місце виїхали 7 аварійно-рятувальних підрозділів. Площа пожежі склала близько 200 квадратних метрів. О 18.10 пожежу було ліквідовано.

До приїзду співробітників ДСНС адміністрація закладу встигла евакуювати відвідувачів. Внаслідок пожежі постраждали три жінки-відвідувача кафе.

Попередня кваліфікація події – ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки). Слідство проводить міліція. На місці працюють експерти.