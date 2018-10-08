У Сенцова проблеми з печінкою, нирками, серцем та шлунком - адвокат

За словами Дінзе, Сенцов за час голодування втратив у вазі близько 20 кілограмів.

Адвокат Дмитро Дінзе, що представляє інтереси незаконно засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова, який відбуває строк у колонії "Білий ведмідь" в Лабитнангі, заявив, що у його підзахисного розвинулися проблеми з печінкою, нирками, серцем, кишечником і шлунком, і поки що незрозуміло, вийде він із голодовки чи ні.

Про це Дінзе сказав у коментарі УНІАН.

"Що стосується процесу виходу з голодування, я дізнаюся, тільки коли до нього приїду, коли він скаже мені приїхати до нього. Що стосується стану його здоров'я, то у нього погані показники по печінці, нирках, серцю (серцева недостатність), кишечнику і шлунку", - зазначив адвокат.

За його словами, має пройти час, тиждень або кілька тижнів, і тоді буде зрозуміло, що у Сенцова зі здоров'ям далі буде. "Я думаю шанси, десь 50 на 50 - вийде він із голодування чи не вийде. Поки що незрозуміло", - сказав він.

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Дінзе зазначив, що Сенцов за час голодування втратив у вазі близько 20 кілограмів.

При цьому адвокат повідомив, що у Сенцова "нормальний настрій", він працює над фільмом і в рамках цієї роботи контактує зі своїм продюсером та іншими людьми зі знімальної групи.

Довідка УНІАН. ФСБ РФ затримала Сенцова в Криму навесні 2014 року, згодом його вивезли в Росію. У серпні 2015 року українського режисера засудили до 20 років ув'язнення за сфабрикованим обвинуваченням в організації терактів і підпалів партійних офісів.

Він утримується в колонії "Білий ведмідь" на Ямалі.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.

28 вересня у прес-службі управління Федеральної служби виконання покарань РФ по Ямало-Ненецькому автономному окрузі повідомили, що Сенцова вивезли з колонії до міської лікарні на додаткове обстеження та отримання консультацій. З огляду на результати обстеження, Сенцову провели "коригування лікування", запевнили у прес-службі. Також на сайті відомства було розміщено фото режисера.

5 жовтня Сенцов заявив про припинення голодування з наступного дня. Він зазначив, що, в разі її продовження, до нього б застосували примусове харчування через його критичний стан.