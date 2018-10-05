Сенцов припинив голодування - російські тюремники

Директор ФСВП запевняє, що для Сенцова вже розроблена дієта для виходу з голодування.

Незаконно засуджений в Росії український режисер Олег Сенцов припинив голодування, якого дотримувався з 14 травня.

Про закінчення голодування Олега Сенцова повідомив заступник директора ФСВП Валерій Максименко, передає "Інтерфакс".

"Так, він припинив голодування. Кращі дієтологи Москви розробили для нього спеціальну дієту для виведення його з голодування", - сказав Максименко.

Він також зазначив, що припинити голодування його вмовляли адвокати, лікарі та рідні.

"Остаточно його вмовили наші лікарі, наші фахівці. І він обрав життя", - додав Максименко.

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Також інформацію про завершення голодування підтвердив голова ради при президенті РФ розвитку громадянського суспільства і прав людини (РПЛ) Михайло Федотов, повідомляє ТАСС.

"Я зв'язався з керівництвом ФСВП, мені повідомили, що Сенцов сьогодні припинив голодування. Він сьогодні працює з адвокатами і в їх присутності підписав заяву про припинення голодування", - сказав Федотов.

Водночас, підтвердження цієї інформації від сестри або адвоката Сенцова поки немає.

Засудження Сенцова

ФСБ РФ затримала Сенцова в Криму навесні 2014 року, згодом його вивезли в Росію.

У серпні 2015 Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив його до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у підготовці теракту. Сенцова утримують у російській колонії "Білий ведмідь" за полярним колом в Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.

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Стан здоров'я Сенцова під час голодування

Протягом усіх 145 днів голодування Олега Сенцова російська сторона стверджувала, що стан здоров'я Сенцова задовільний. Представників і лікарів української сторони до режисера не пускали.

Однак родичі і знайомі політв'язня стверджували, що у листах Сенцов неодноразово скаржився на здоров'я. Це підтверджував і адвокат режисера, який регулярно з ним бачиться.

28 серпня знайома режисера процитувала його листа, в якому він пише: "Щоб зрозуміти про моє самопочуття загугли: дистрофія, анемія, гіпоксія".

У листі до активіста Олексія Гриценка Сенцов написав, що схуд до 72 кілограм.

10 вересня сестра Сенцова Наталія Каплан також процитувала лист режисера, в якому він пише, що у нього через нестачу кислороду почали німіти кінцівки.

28 вересня у прес-службі управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу повідомили, що Сенцова вивезли з колонії в міську лікарню на додаткове обстеження та отримання консультацій. Враховуючи результати проведеного обстеження, Сенцову здійснили «корекцію лікування», запевняли в прес-службі.

Також на сайті відомства було розміщено фото режисера. У той же день уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова заявила, що російська сторона стверджує, що стан здоров'я Сенцова стабільний, але офіційного висновку консиліуму лікарів не надає.

Спроби української сторони відвідати українського політв'язня Сенцова

9 червня під час телефонної розмови президент України Петро Порошенко і президент РФ Володимир Путін домовилися, що омбудсмени України і Росії Денісова і Москалькова відвідають українців і росіян, ув‘язнених в обох країнах.

13 червня Денісова вирушила до РФ. Вона мала намір найперше відвідати в колонії на Ямалі незаконно засудженого режисера Олега Сенцова, однак її не пустили. Омбудсмен РФ Москалькова, заявила, що Денисова поїхала до Сенцова "з власної ініціативи" і ні з ким це не узгодила.

Повторно Денісова намагалася потрапити до Сенцова 28 червня вже разом з Москальковою. Однак російський омбудсмен проїхала повз Денісову на територію в'язниці, залишивши її за воротами.

Після цього Денісова намагалася домогтися відеоконференції чи хоча б фото голодуючого режисера, щоб впевнитися, що з ним все добре, але все безрезультатно.

Лише 9 серпня український омбудсмен отримала фото Сенцова з колонії.