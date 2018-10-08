Одного з підозрюваних у замаху на представника «Автомайдану Одеса» взяли під варту

Суд обрав 39-річному фігуранту справи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів без можливості внесення застави.

Сьогодні Київський районний суд Одеси заарештував одного з підозрюваних у замаху 6 жовтня на представника громадської організації «Автомайдан Одеса», яку очолює Євген Резвушкін.

Як повідомили УНІАН у прес-службі суду, підозрюваному, який підозрюється в скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч.2 ст.15, п.12 ч.2 ст.115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України, обрано запобіжний захід.

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Зазначається, що, за версією слідства, група з п'яти осіб вступила в змову з метою умисного вбивства потерпілого.

«Підозрюваний у цьому випадку виконував роль водія автомобіля», - пояснили в суді.

У відомстві розповіли, що пізно увечері 6 жовтня підозрювані у своїй машині рухалися по вул. Люстдорфська дорога за автомобілем, яким керував потерпілий. Скориставшись тим, що той зупинився на червоний сигнал світлофора, підозрювані підійшли впритул і десять разів вистрілили з вогнепальної зброї в бік потерпілого. В результаті він отримав вогнепальні поранення.

Розглянувши клопотання правоохоронців, суд обрав 39-річному фігуранту справи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів без можливості внесення застави.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня близько 23.00 на Люстдорфської дорозі в Одесі зловмисники стріляли в чоловіка. Зокрема, на світлофорі біля автозаправки до автомобіля Dodge, в якому перебував потерпілий, під'їхав Volkswagen. З останнього вийшли невідомі і почали в упор стріляти в машину активіста, після чого зникли з місця події. Потерпілий дістав вогнепальне поранення, в одеському главку поліції раніше повідомляли, що «збройний конфлікт пов'язаний з лотомаркетами на території міста».

У прес-службі громадської організації «Автомайдан Одеса» повідомили, що скоєно замах на їхнього активіста.

Разом з тим, в одеському відділенні Всеукраїнського об'єднання «Автомайдан», лідер якого є Віталій Устименко, офіційно заявили, що ця подія пов'язана з «бандитськими розбірками». В організації наголошують, що людина, на яку скоєно напад і яку деякі ЗМІ називають «активістом одеського автомайдану», не є членом Одеського відділення Всеукраїнського об'єднання «Автомайдан».

У ВО «Автомайдан» наголосили, що інцидент на Люстдорфської дорозі не можна називати «нападом на активістів за їхню позицію в боротьбі з беззаконням», оскільки напад стався через конфлікт, пов'язаний з «кришуванням» роботи ігрових автоматів.

Правоохоронці затримали п'ятьох підозрюваних. Радник начальника Головного управління Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк заявив, що учасниками обстрілу автомобіля були кияни.