У Донецьку бойовики захопили в полон сімох українських військових - Рубан

Учора в Донецьку сім українських військовослужбовців, які їхали додому в рамках ротації, потрапили в полон до бойовиків.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Центру обміну полонених, офіцер-парламентер Володимир Рубан.

«Третя машина з бійцями «потрапила» в полон на блокпосту ополченців у Донецьку вже в новому 2015 року... Учора одразу сім осіб... Їхали на ротацію...», - написав Рубан, відзначивши, що це сталося в результаті використання військовими під час руху навігаторів.

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Рубан закликав командирів заборонити бійцям користуватися навігаторами і навчити «дідівському способу орієнтування на місцевості за картами і за мохом на камінні».