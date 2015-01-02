У так званій ”ЛНР” обіцяють більше не брати у полон українських військових

Як йдеться у повідомленні ”ЛНР”, ”ополчення” більше не братиме у полон українських військовослужбовців, головна мета ополченців - обмінятися полоненими за схемою «всіх на всіх».

Про це також заявив представник ”ЛНР” Владислав Дейнего на переговорах контактної групи з мирного врегулювання в Луганську.

«Нових полонених ми не беремо, і не збираємося цього робити», - зазначив Дейнего. Сказано також, що на даний момент у ”ЛНР” роблять все, аби прискорити процедуру обміну полоненими за схемою «всіх на всіх».

Читайте такожПорошенко зустрів звільнених з полону військових (фото, відео)«Ми зараз також відпрацьовуємо надані нам Україною списки і готуємо черговий великий обмін”, - йдеться у повідомленні. При цьому терміни планованого обміну не вказуються.

Як повідомляв УНІАН, угоди про обмін полоненими було досягнуто на переговорах Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі в Мінську 24 грудня.

26 грудня в зоні АТО відбувся обмін полоненими: бойовики звільнили 146 українців.

До Нового року з полону бойовиків були звільнені ще кілька полонених без обміну.

29 грудня командир батальйону «Донбас» Семен Семенченко заявив, що в полоні у бойовиків на Донбасі досі залишаються більш як 400 українських заручників.

За даними правозахисників, на сьогодні у полоні на Донбасі залишаються понад 900 осіб.