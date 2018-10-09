Астролог розповів, чим закінчиться боротьба за автокефалію УПЦ

За словами астролога, зі стовідсотковою впевненістю можна стверджувати: Томос буде отримано українською церквою.

Україна отримає Томос про автокефалію, але очолити незалежну від Росії церква може глава Московського патріархату митрополит Онуфрій.

Про це в коментарі "Главреду" розповів астролог Влад Росс.

"Жовтень буде цікавим періодом, що буде пов'язано з положенням Плутону на небі, планетою важливих і вирішальних ситуацій, з самого початку місяця. Саме про цей період монах-провісник Раньо Неро говорив: "Величезні вогні впадуть з неба". Очевидно, він передбачав якусь дуже складну і вибухонебезпечну ситуацію, подібну пороховій бочці. Неро також говорив, що "світ, позначений фіолетовим, буде відключений ченцем". Він висловлювався алегорично, але в "перекладі" це може означати, що "чернець" – православний священнослужитель Константинополя – "відключить світло" Російської православної церкви і дасть Томос про автокефалію Україні. Фіолетовий колір – це завжди символ божественного провидіння та божественних сил. І саме таке світло запалиться для нашої країни", - розповів Росс.

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За словами астролога, зі стовідсотковою впевненістю можна стверджувати: Томос буде отримано українською церквою. У той же час він заперечує можливість зіткнень або кровопролиття в Україні на цьому ґрунті.

"Якщо говорити про можливу реакцію Москви і наслідки отримання автокефалії української церквою для нашого суспільства, то, за моїм прогнозом, не буде якихось гострих конфліктів, зіткнення або кровопролиття, як кажуть деякі. Можливі лише якісь незначні сутички, не більше того. Вони траплялися і раніше. Тим більше, ці церковні справи не спричинять ескалації військових дій. Принаймні, в 2019 році я не бачу таких подій. Можуть бути суперечки і сутички окремих активістів, які помахають злегка кулаками", - зазначив він.

Астролог також зазначив один "принциповий момент".

"Швидше за все, очолить цю незалежну від Москви церкву не патріарх Київського патріархату Філарет, а глава Московського патріархату митрополит Онуфрій. Так що розв'язка цього процесу боротьби за автокефалію може бути досить несподіваною: Онуфрій прийме автокефалію, і все затихне. У підсумку вирішальну роль відіграють дуже тонкі політичні нюанси", - резюмував Росс.

Довідка. УНІАН. 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент Порошенко заявив, що він й ієрархи УПЦ КП і УАПЦ вирішили офіційно звернутися до вселенського патріарха Варфоломія I з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні та просять парламент підтримати це звернення.

19 квітня Верховна Рада ухвалила постанову про підтримку звернення президента, яке 22 квітня було прийнято до розгляду синодом Вселенського патріархату.

3 вересня Порошенко повідомив, що Вселенський патріархат ухвалив рішення надати державам право на створення помісної церкви без урахування позиції Москви.

17 вересня глава держави зустрівся з екзархами Вселенського патріархату архієпископом Даниїлом Памфілійським та єпископом Іларіоном Едмонтонським, які заявили про готовність до плідної співпраці і вже призначили кілька зустрічей з представниками релігійних організацій в Україні.

30 вересня предстоятель Української православної церкви Київського патріархату патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет заявив, що томос про автокефалію української церкви отримає новий глава Української церкви, якого має обрати об'єднуючий собор з-поміж архієреїв УПЦ Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви і певної частини архієреїв УПЦ Московського патріархату.