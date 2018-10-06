Надання автокефалії на фінішній прямій: Вселенського патріарха офіційно запросили до України (відео)

Священний синод Константинопольського патріархату вже ухвалив свої рішення, наголосив архієпископ Даниїл.

Спікер українського парламенту Андрій Парубій офіційно запросив до України Вселенського патріарха Варфоломія.

Голова Верховної Ради зробив це під час зустрічі з патріаршими екзархами, йдеться в сюжеті ТСН.

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Саме в Раду владики приїхали, бо звернення українського парламенту свого часу стало приводом розпочати процес надання українській церкві автокефалії. Тепер цей процес на фінішній прямій.

Екзархи розповіли, що мали вже безліч зустрічей із представниками духівництва та політиками. Про конкретні дати нині говорити зарано, втім, цілком імовірно, що вже цього року Україна буде мати помісну церкву.

"Священний синод Константинопольського патріархату вже ухвалив свої рішення. Саме для того ми і приїхали, щоб продовжити роботу над рішенням, котре вже було зроблено. Перед нами залишається певний період часу для того, щоб зробити остаточні кроки", - наголосив архієпископ Даниїл.